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В Тюменской области зафиксировано 1335 жалоб на частичную мобилизацию

4 октября 12:30
Фото: «НашГород»
Вторую неделю продолжается работа центра содействия тюменцам ошибочно призванным в армию, сообщает пресс-служба регионального ОНФ. За это время принято 1 355 обращений, 25 тюменцев вернулись домой.

«К нам обратился мужчина, который страдает гипертонией и сахарным диабетом. В военкомате медицинские документы не приняли и рассматривать не стали»сообщили представители тюменского ОНФ.

Мужчина уже вернулся домой. В ОНФ напоминают, что при наличии серьёзных заболеваний мобилизованному нужно написать заявление о проведении медкомиссии (в двух экземплярах).

«Наш город» сообщал, что на 29 сентября около 700 тюменцев пожаловались общественникам на ошибки при частичной мобилизации. Каждый день в штаб ОНФ поступает до 150 подобных обращений.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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