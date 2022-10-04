В Тюменской области зафиксировано 1335 жалоб на частичную мобилизацию

«К нам обратился мужчина, который страдает гипертонией и сахарным диабетом. В военкомате медицинские документы не приняли и рассматривать не стали»сообщили представители тюменского ОНФ.
Мужчина уже вернулся домой. В ОНФ напоминают, что при наличии серьёзных заболеваний мобилизованному нужно написать заявление о проведении медкомиссии (в двух экземплярах).
«Наш город» сообщал, что на 29 сентября около 700 тюменцев пожаловались общественникам на ошибки при частичной мобилизации. Каждый день в штаб ОНФ поступает до 150 подобных обращений.