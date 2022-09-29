Около 700 тюменцев пожаловались общественникам на ошибки при частичной мобилизации

Ранее «Наш город» сообщал, что всего около 200 тюменцев были демобилизованы и уже вернулись домой. Большинство из них не прошли медицинскую комиссию. Был демобилизован директор школы в Заводоуковске, он же является учителей ОБЖ. Ещё один преподаватель из Тобольска тоже покинул полигон.