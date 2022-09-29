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Около 700 тюменцев пожаловались общественникам на ошибки при частичной мобилизации

29 сентября 14:58
Фото: «НашГород»
В тюменский ОНФ поступило около 700 жалоб из-за ошибок при мобилизации граждан, об этом сообщил Роман Чуйко. Ежедневно поступает по 100-150 обращений, в большинстве случаев люди сообщают о возрастных ограничениях, состоянии здоровья и семейном положении.

«Удалось добиться отмены мобилизации для 14 обратившихся тюменцев»отметил глава тюменского ОНФ Роман Чуйко.

Общественники уже доставили домой 10 жителей Тюменской области, все они были отправлены на полигон ошибочно.

Ранее «Наш город» сообщал, что всего около 200 тюменцев были демобилизованы и уже вернулись домой. Большинство из них не прошли медицинскую комиссию. Был демобилизован директор школы в Заводоуковске, он же является учителей ОБЖ. Ещё один преподаватель из Тобольска тоже покинул полигон.

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#Новости#Александр Мязин#Политика
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