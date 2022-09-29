Около 700 тюменцев пожаловались общественникам на ошибки при частичной мобилизации

«Удалось добиться отмены мобилизации для 14 обратившихся тюменцев»отметил глава тюменского ОНФ Роман Чуйко.
Общественники уже доставили домой 10 жителей Тюменской области, все они были отправлены на полигон ошибочно.
Ранее «Наш город» сообщал, что всего около 200 тюменцев были демобилизованы и уже вернулись домой. Большинство из них не прошли медицинскую комиссию. Был демобилизован директор школы в Заводоуковске, он же является учителей ОБЖ. Ещё один преподаватель из Тобольска тоже покинул полигон.