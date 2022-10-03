«Отбросило в лесополосу»: на Старотобольском тракте произошло ДТП

По словам автора поста, в период с 22 часов до 23 часов уходя от столкновения водитель «Mazda Demio» подрезал автомобиль «Mazda Millenia».
«Дабы избежать столкновение, водитель „Mazda Millenia“ совершил маневр, после чего не справился с управлением, а автомобиль развернуло и отбросило в лесополосу», написано в посте.
«Наш город» связался с пресс-службой ГИБДД по Тюменской области.
«Пострадавших нет», коротко прокомментировала ДТП начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени на улице Щербакова произошло ДТП.