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В Находке произошло смертельное ДТП с участием пяти человек

30 сентября 08:30
Фото: pxhere.com
Три человека погибли и двое пострадали в результате ДТП в Находке. Авария произошла из-за автомобилиста, не имеющего водительского удостоверения.

Как сообщает iz.ru, трагедия произошла в районе улицы Рыбацкой. По данным приморского УМВД, 35-летний водитель Honda Fit выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Mark II.

В ДТП на месте погибли оба водителя в возрасте 24 и 35 лет, а также 31-летний пассажир автомашины Honda Fit. Двоих пострадавших с травмами разной тяжести отправили в больницу.

Позже стало известно, что у водителя Honda Fit не было водительских прав.

Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются полицией.

#Новости#Юлия Кононенко#Происшествия
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