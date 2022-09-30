В Находке произошло смертельное ДТП с участием пяти человек

Как сообщает iz.ru, трагедия произошла в районе улицы Рыбацкой. По данным приморского УМВД, 35-летний водитель Honda Fit выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Mark II.
В ДТП на месте погибли оба водителя в возрасте 24 и 35 лет, а также 31-летний пассажир автомашины Honda Fit. Двоих пострадавших с травмами разной тяжести отправили в больницу.
Позже стало известно, что у водителя Honda Fit не было водительских прав.
Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются полицией.