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Старотобольский тракт

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Денег нет, но вы держитесь: тюменцам рассказали, когда расширят Старотобольский тракт
24 июня, 06:34
Октябрь 2023
Тюменские власти не планируют расширять Старотобольский тракт
Переустройство Старотобольского тракта, где часто собираются пробки, пока проводится не будет.
27 октября 2023, 11:47

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