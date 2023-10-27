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Тюменские власти не планируют расширять Старотобольский тракт

Тюменские власти не планируют расширять Старотобольский тракт

27 октября 2023, 11:47
Фото: 1MI
Переустройство Старотобольского тракта, где часто собираются пробки, пока проводится не будет.

Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Главное управление строительства Тюменской области.

«Пока планов по расширению Старотобольского тракта нет», — цитирует издание ответ ведомства.

Тем временем в социальных сетях тюменцы жалуются, что по данной дороге ездить становится все сложнее.

«Пробка каждый день стоит утром и вечером, как минимум, от автодрома, который находится на границе города, и до перекрестка улиц Старый Тобольский тракт и А. Пушкина», — написал подписчик группы ВКонтакте «ЧС Тюмень».

Напомним, что на данный момент в планах правительства региона стоит расширение другого тракта — Салаирского. Часть дороги, которая проходит мимо баз отдыха, сделают четырехполосной.

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#Общество#Ирина Швецова#Дороги#Ремонт дорог#Старотобольский тракт#Строительство дорог
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