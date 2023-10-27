Тюменские власти не планируют расширять Старотобольский тракт

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Главное управление строительства Тюменской области.
«Пока планов по расширению Старотобольского тракта нет», — цитирует издание ответ ведомства.
Тем временем в социальных сетях тюменцы жалуются, что по данной дороге ездить становится все сложнее.
«Пробка каждый день стоит утром и вечером, как минимум, от автодрома, который находится на границе города, и до перекрестка улиц Старый Тобольский тракт и А. Пушкина», — написал подписчик группы ВКонтакте «ЧС Тюмень».
Напомним, что на данный момент в планах правительства региона стоит расширение другого тракта — Салаирского. Часть дороги, которая проходит мимо баз отдыха, сделают четырехполосной.