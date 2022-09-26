Неизвестный устроил стрельбу в ижевской школе

Сейчас на месте работают все спецслужбы города. Также в школу прибыл и глава Республики Удмуртия Александр Бречалов.
Инцидент произошел около 11.20. В ижевскую школу № 88 вошел неизвестный в черном. Он был вооружен. Сначала он расстрелял охранника, потом начал стрелять по детям.
В школе началась эвакуация. Позже стало известно, что стрелок покончил с собой. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Позже эту информацию подтвердили и в УМВД.
«Сегодня сразу после поступления в полицию сообщения о стрельбе в школе № 88 города Ижевска сотрудники МВД по Удмуртской Республике выехали на место происшествия и организовали мероприятия, направленные на задержание подозреваемого. В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой. На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется», рассказали в ведомстве.
Также источники сообщают, что среди погибших и пострадавших есть дети.