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Неизвестный устроил стрельбу в ижевской школе

26 сентября 08:30
Трагедия случилась сегодня, 26 сентября, в Ижевской школе № 88. Неизвестный устроил стрельбу в учебном заведении. На данный момент известно, что в результате происшествия, шесть человек погибли.
Сюжет
Полиция

Сейчас на месте работают все спецслужбы города. Также в школу прибыл и глава Республики Удмуртия Александр Бречалов.

Инцидент произошел около 11.20. В ижевскую школу № 88 вошел неизвестный в черном. Он был вооружен. Сначала он расстрелял охранника, потом начал стрелять по детям.

В школе началась эвакуация. Позже стало известно, что стрелок покончил с собой. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Позже эту информацию подтвердили и в УМВД.

«Сегодня сразу после поступления в полицию сообщения о стрельбе в школе № 88 города Ижевска сотрудники МВД по Удмуртской Республике выехали на место происшествия и организовали мероприятия, направленные на задержание подозреваемого. В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой. На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется», рассказали в ведомстве.

Также источники сообщают, что среди погибших и пострадавших есть дети.

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