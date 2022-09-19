Попался на двух миллионах. За что арестовали главу управы Александра Сухомяткина

Стоит отметить, что история с арестом и мерой пресечения, в виде заключения Сухомяткина под домашний арест, выглядит плановой.
Источники сайта nashgorod.ru подтвердили, что Александр Сухомяткин написал заявление об увольнении с поста руководителя управы еще в пятницу, 16 сентября, после чего он и был задержан на 48 часов.
В доме и на рабочем месте Александра Сухомяткина были проведены обыски.
Глава ООО «Перестрой-КА» — Сарксян Карен Грачикович. Выручка в 2021 году составила более 563 миллионов рублей. Чистая прибыль — 24,8 миллиона, а чистые активы — 222,6 миллиона рублей.
Организация выступала в качестве ответчика 8 раз, из-за чего потеряла 17,9 миллиона рублей. Чаще всего к «Перестрой-КЕ» выдвигали претензии по причине неисполнения обязательств по договорам.
Известно, что компания давно и много сотрудничает с госзаказчиками. За последние 5 лет крупные суммы бюджетных средств были освоены Кареном Сарксяном по договорам с:
Работы по благоустройству, содержанию дорог в любое время года приносят Карену Грачиковичу неплохую прибыль.
По вопросу уборки снега компания является основным подрядчиком АО «ТОДЭП».
В декабре минувшего года, эта компания вошла в список самых востребованных и прибыльных компаний, спасавших город от снежных завалов.
В прошлом году с организацией «Перестрой-КА!» было заключено 14 контрактов на сумму 739 миллионов рублей.
Как руководитель управы Калининского округа, Александр Сухомяткин еще не успел себя проявить. Но зато жители составили его портрет, как главы ВАО.
Жители округа рассказали «Нашему городу», что им часто приходится жаловаться на благоустройство своих районов, а претензии в сторону этой управы отправляются пачками.
Чаще всего Сухомяткина обвиняют в неисполнении своих же обещаний. Жителям обещают построить детскую площадку в ближайший месяц, но на деле работы затягиваются на годы.
Стоит вспомнить проблему двора дома № 8 по улице Валерии Гнаровской. Забор местного корта находился в ужасном состоянии, разваливался на глазах. Местным жителям едва удалось дождаться сноса, но после него, вместо обещанного благоустройства, наступило затишье. Ждать новый корт пришлось долго.
«Управа ВАО снесла коробку, но строить что-то новое пока не собираются. Жителей очень волновал корт, которые находился в непотребном состоянии, и в управе решили его убрать, но с последующим восстановлением. Правда неизвестно, когда восстановление состоится», пояснили тогда «Нашему Городу» в ТСЖ «На Гнаровской».
К тому же, недавно мы составляли список самых заброшенных скверов и и парков города, больше всего претензий было к территориям относившимся к управе ВАО, с должности руководителя которой, тогда только-только ушел Александр Сухомяткин.
Уголовное дело Сухомяткина будет более громким, чем аналогичное 2018 года, в отношении главы управы ЦАО Тюмени Сергея Польянова.
Напомним, что его признали виновным в злоупотреблении полномочиями, хотя подозревали в получении взятки.
В 2016 году Польянов помог компании «Трасса» получить контракт на благоустройство.
По версии следствия, он получил взяток от представителей муниципального АО «Трасса». За деньги он помогал организации побеждать в тендерах на благоустройство дворов.
В том же году Польянов поручил сотруднику компании «Велес», выигравшей тендер на поставку адресных указателей, подготовить коммерческие предложения, на основе которых позже и формировалась цена исполнения контракта.
Как выяснилось, стоимость работ была завышена в несколько раз. Кроме того, представители компании-победителя начали выполнять поставки, якобы, еще до заключения договора.
Изначально Польянова подозревали в получении пяти взяток на сумму 190 тысяч рублей, но прокуратура сняла это обвинение, дело переквалифицировали.
Все кому не лень, тут же бросились бросаться догадками, касательно того, как удалось раскрыть взяточничество Сухомяткина, являвшегося одним из самых тихих чиновников.
И догадка, получившая самое широкое распространение — об этом рассказал сам директор «Перестрой-КИ».
Тюменские юристы не спешат делать выводы, но считают этот вариант допустимым, так как примечание статьи 291 УК РФ гласит, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствует раскрытию или расследованию преступления.
А в суде пока не сообщали о возбуждении дела на руководителя «Перестрой-КИ».
Но все же делать выводы пока рано.
«Наш город» будет следить за развитием событий в этом деле.