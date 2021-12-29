Кто зарабатывает на уборке снега в Тюмени

У ТОДЭП также есть три дочерние компании, две из них под руководством Геннадия Лоточкина — АО «Тюмендорстрой» и АО «Дорпромстрой». У первой в 2020 году выручка равнялась почти 17 млн рублей, а у второй за тот же период — более 12 млн рублей.