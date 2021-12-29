Кто зарабатывает на уборке снега в Тюмени

Главное предприятие, занимающееся обслуживанием дорог и, в том числе, уборкой снега — ТОДЭП. Это дочерняя организация тюменского областного департамента имущественных отношений. Генеральным директором числится Юрий Зинчук.
Выручка «Тюменского областного дорожно-эксплуатационного предприятия» соответствует высокому статусу. За 2020 год выручка от продажи составила 17 миллиардов 359 миллионов рублей. Однако денежный поток за прошедший год ушел в минус на чуть более 1 миллиарда рублей.
У ТОДЭП также есть три дочерние компании, две из них под руководством Геннадия Лоточкина — АО «Тюмендорстрой» и АО «Дорпромстрой». У первой в 2020 году выручка равнялась почти 17 млн рублей, а у второй за тот же период — более 12 млн рублей.
Третьей «дочкой» ОАО «Тюменьдороргтехстрой» руководит Марина Левченко. В 2020 году выручка от продажи составила почти 8 млн рублей.
Это далеко не все компании, занимающиеся уборкой снега в Тюмени. Одна из самых крупных организаций — ООО «Перестрой-ка!», за 2020 год доход достиг уровня 507 миллионов рублей. Она привлечена на текущее содержание в разрезе департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, Управ Ленинского, Центрального и Восточного административного округов.
ООО «Евротехцентр» в прошлом году заработал 308 миллионов рублей. За работу компании ответственны ДДИТ, Управы ЛАО, ЦАО, ВАО. Доход ООО «М-Стройиндустрия» составил 170 миллионов рублей, ООО «ДорстройТюмень» — 126 млн рублей, ООО ДСК «Контакт-Н» — почти 70 млн рублей, ООО «ДСК Контакт-Н» (отдельная организация) — порядка 5,5 млн рублей, ООО «Надежда» — более 2 млн рублей.
Все эти фирмы объединяет то, что их самый крупный заказчик — «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие». С «Перестрой-ка!» было заключено 14 контрактов на сумму 739 млн рублей, с ООО «Евротехцентр» — 11 контрактов на почти 272 млн рублей, с «ДорстройТюмень» — 6 контрактов на 162 млн рублей, с «М-Стройиндустрия» — 3 контракта на 123 млн рублей.
После снегопада все организации резко активизировались, выехали на улицы города для очистки от снега. В работе задействованы самосвалы, бульдозеры, погрузчики, автогрейды и другая спецтехника. Компании, вне зависимости от дохода, стремятся к цели расчистить дороги для сокращения числа ДТП. За последние сутки вывезли 30,6 тысяч кубометров снега, а это 1 530 полностью загруженных самосвалов.
Кроме уборки снега, дорожные рабочие посыпают улицы реагентами, чтобы избежать образования наледи. На сайте Госзакупок есть соответствующий аукцион. ТОДЭП закупало концентрат минеральный для содержания автодорог федерального и регионального значения.
Для посыпки тюменских дорог организация закупает 10 803 тонн состава из соли и хлорида натрия чистого, воды морской. На приобретение противогололедного средства выделено почти 80 миллионов рублей.
Несмотря на большое количество компаний, занимающихся уборкой снега, местные жители все равно продолжают жаловаться на горы снега во дворах, мешающие спокойно пройти или проехать. Читатели «Нашего Города» оставили адреса в комментариях в Инстаграм.
Например, снег мешает жителям домов на ул. Пермякова, 50, ул. Проезд 9 Мая, 6 — «УК по СЖФ», на ул. Станционной, 16А — «УК «Вектор», ул. Моторостроителей, 14 — ТСЖ «Контакт», ул. Василия Гольцова, 2к3 — УК «Восточный», ул. Ямская, 57, 106 — УК «Запад», ул. Советская, 84 — УК «Сотрудничество», ул. Верхнетарманская, 3 — ООО «Региональная управляющая компания», ул. Шебалдина, 2Б — УК «Проспект» и других.
Тюменцы объясняют, что в некоторых дворах вынуждены были чистить парковки своими силами, разгребали снег лопатами, чтобы автомобили могли выехать. В части дворов снегоуборочные машины все же побывали, но очистили не всю территорию.
«Улица Ямская, 57, свалили снег в одну большую горку во дворе, и теперь дети с неё катаются, и уезжают прямо на дорогу, под машины. Так и до беды не далеко! На ул. Советской, 84 вообще не до конца двор очистили», — рассказывает читательница Людмила.
Жалобы поступают и на плохую уборку остановок. На обеих остановках «Улица Дружбы» горожане не раз наблюдали аварийные ситуации с автобусами и пешеходами. А на остановке «Улица Володарского» спецтехника создала «снежный бордюр», через который достаточно сложно перелезать, чтобы сесть в автобус.