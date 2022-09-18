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Экс-главу управы Калининского округа будут судить за коррупцию

18 сентября 07:44
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области
В Тюмени арестовали бывшего директора управы Калининского округа города Александра Сухомяткина. Чиновника обвиняют в коррупции, сообщили «Нашему Городу» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
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Тюмень

Следствие установлено, в период с ноября 2021 года по июнь 2022 года, Александр Сухомяткин получил от директора компании «Перестрой — КА» взятку за содействие при заключении контракта с МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени». Общая сумма взятки в виде стройматериалов составила порядка двух миллионов рублей.

Суд избрал меру пресечения для чиновника в виде домашнего ареста до 14 ноября.

В 2007 году он занимал должность заместителем руководителя управы Калининского округа. С 2017 года работал руководителем управы Восточного округа. В июне 2022 года он был назначен руководителем управы Калининского округа.

#Новости#Чиновники#Взятки#Тюмень#Коррупция#Суд#Валентина Бурнашева#Политика
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