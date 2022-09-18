Экс-главу управы Калининского округа будут судить за коррупцию

Следствие установлено, в период с ноября 2021 года по июнь 2022 года, Александр Сухомяткин получил от директора компании «Перестрой — КА» взятку за содействие при заключении контракта с МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени». Общая сумма взятки в виде стройматериалов составила порядка двух миллионов рублей.