Экс-главу управы Калининского округа будут судить за коррупцию

Следствие установлено, в период с ноября 2021 года по июнь 2022 года, Александр Сухомяткин получил от директора компании «Перестрой — КА» взятку за содействие при заключении контракта с МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени». Общая сумма взятки в виде стройматериалов составила порядка двух миллионов рублей.
Суд избрал меру пресечения для чиновника в виде домашнего ареста до 14 ноября.
В 2007 году он занимал должность заместителем руководителя управы Калининского округа. С 2017 года работал руководителем управы Восточного округа. В июне 2022 года он был назначен руководителем управы Калининского округа.