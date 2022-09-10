На реконструкцию тюменского Рощино выделили около 8 миллиардов рублей

Согласно опубликованной документации, подрядной организации предстоит до конца августа 2026 года обустроить переходы, реконструировать инженерные сети, построить пропускные пункты систем безопасности, комплексов паспортного и таможенного контроля, багажного отделения.
Все работы будут выполнены в три этапа. До конца февраля 2023 года завершат демонтаж зданий, вынос инженерных сетей из зоны строительства. До конца июня 2024 года подрядчик обязан закончить работы по первому подготовительному этапу аэровокзального комплекса.
К середине 2025 года должны быть завершены строительно-монтажные работы. Полное окончание работ по реконструкции назначено на 31 октября 2026 года.
Заказчиком работ выступает АО «Аэропорт Рощино». Прием заявок на участие в тендере продлится до 19 октября. Подведение итогов аукциона запланировано на 2 ноября 2022 года.
Напомним, реконструкция тюменского аэропорта Рощино проходит в рамках реализации инвестиционной программы российской компании «Новапорт».
Ранее «Наш Город» писал, что в начале июня компания «Россети Тюмень» объявило тендер по поиску подрядной организации, готовой заняться проектно-изыскательскими и строительно-монтажными работами по строительству/реконструкции объектов электросетевого хозяйства. На эти цели было выделено более 65 миллионов рублей.