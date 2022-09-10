На реконструкцию тюменского Рощино выделили около 8 миллиардов рублей

Все работы будут выполнены в три этапа. До конца февраля 2023 года завершат демонтаж зданий, вынос инженерных сетей из зоны строительства. До конца июня 2024 года подрядчик обязан закончить работы по первому подготовительному этапу аэровокзального комплекса.