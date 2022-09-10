nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На реконструкцию тюменского Рощино выделили около 8 миллиардов рублей

10 сентября 10:49
Фото: 1Mi
В Тюменской области ищут подрядчика для выполнения работ по реконструкции аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Рощино. Соответствующий тендер размещен на портале Госзакупок. Стоимость контракта 7,9 миллиардов рублей.
Сюжет
Тюмень

Согласно опубликованной документации, подрядной организации предстоит до конца августа 2026 года обустроить переходы, реконструировать инженерные сети, построить пропускные пункты систем безопасности, комплексов паспортного и таможенного контроля, багажного отделения.

Все работы будут выполнены в три этапа. До конца февраля 2023 года завершат демонтаж зданий, вынос инженерных сетей из зоны строительства. До конца июня 2024 года подрядчик обязан закончить работы по первому подготовительному этапу аэровокзального комплекса.

К середине 2025 года должны быть завершены строительно-монтажные работы. Полное окончание работ по реконструкции назначено на 31 октября 2026 года.

Заказчиком работ выступает АО «Аэропорт Рощино». Прием заявок на участие в тендере продлится до 19 октября. Подведение итогов аукциона запланировано на 2 ноября 2022 года.

Напомним, реконструкция тюменского аэропорта Рощино проходит в рамках реализации инвестиционной программы российской компании «Новапорт».

Ранее «Наш Город» писал, что в начале июня компания «Россети Тюмень» объявило тендер по поиску подрядной организации, готовой заняться проектно-изыскательскими и строительно-монтажными работами по строительству/реконструкции объектов электросетевого хозяйства. На эти цели было выделено более 65 миллионов рублей.

Материалы по теме
На реконструкцию санатория «Ахманка» под Тюменью потратят более 1,3 млрд рублейВ аэропорту Рощино задерживается прибытие рейсов из СочиВ Тобольске заканчивают реконструкцию «Базарной площади»
#Новости#Тюмень#Реконструкция#Аэропорт Рощино#Ремонт#Реконструкция "Рощино"#Капитальный ремонт#Аэропорты#Касается каждого#Валентина Бурнашева#Экономика
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25