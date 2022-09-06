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В аэропорту Рощино задерживается прибытие рейсов из Сочи

6 сентября 12:50
Фото: 1Mi
В аэропорту Рощино задерживается прибытие двух рейсов из Сочи. По данным онлайн-табло, на 40 минут опоздает рейс ЮТ 514 Utair (он прибудет в 18:10) и ДР 321 авиакомпании «Победа».

Скорее всего, международный аэропорт Сочи перегружен. С раннего утра здесь отмечаются задержки вылетов на 15-60 минут. На сайте аэропорта видно, что 6 сентября проблемы коснулись больше 20 рейсов. Предполагается, что до 15 сентября туристы будут возвращаться домой, к октябрю авиатрафик в аэропорту снизится.

Фото: Аэропорт Рощино

На данный момент в Сочи идёт сильный дождь, температура воздуха снизилась до + 24 градусов.

Сегодня «Наш город» сообщал, что из Тюмени в Астрахань начали летать самолеты компаний Nordwind Airlines и Икар.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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