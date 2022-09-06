В аэропорту Рощино задерживается прибытие рейсов из Сочи

Скорее всего, международный аэропорт Сочи перегружен. С раннего утра здесь отмечаются задержки вылетов на 15-60 минут. На сайте аэропорта видно, что 6 сентября проблемы коснулись больше 20 рейсов. Предполагается, что до 15 сентября туристы будут возвращаться домой, к октябрю авиатрафик в аэропорту снизится.
На данный момент в Сочи идёт сильный дождь, температура воздуха снизилась до + 24 градусов.
Сегодня «Наш город» сообщал, что из Тюмени в Астрахань начали летать самолеты компаний Nordwind Airlines и Икар.