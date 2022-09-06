Из Тюмени в Астрахань начали летать самолеты

«Международная традиция пропускать самолёт через водяную арку связана со знаменательными событиями и тем, что происходит впервые — открытием нового направления, первым рейсом новой авиакомпании», пояснили в Рощино.
Первыми пассажирами, прилетевшими из Астрахани в Тюмень, стали около 80 человек. В южный город из областной столицы отправились более тридцати пассажиров.
Согласно расписанию, опубликованному на сайте аэропорта Рощино, из Тюмени в Астрахань самолеты будут летать по вторникам и пятницам — в 7:45 и 16:10 соответственно. Обратные рейсы будут выполняться также по вторникам и пятницам — в 6:10 и 5:25.
Время в пути из Тюмени в Астрахань займет 2 часа 40 минут, обратно — 2 часа 55 минут. Стоимость билетов начинается от 3 тысяч 37 рублей.
Ранее до Астрахани тюменцы могли добраться лишь с пересадкой в Москве или Минеральных водах. При этом время в пути составляло минимум семь с половиной часов.
Стоит отметить, что скоро в тюменском аэропорту Рощино откроется еще один новый прямой авиарейс. С 17 октября жителям города станут доступны авиабилеты на рейс компании «Азимут» до Махачкалы. До запуска данного рейса, тюменцам приходилось летать в столицу Дагестана с 1 пересадкой. Об этом ранее сообщал «Наш город».