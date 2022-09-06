Из Тюмени в Астрахань начали летать самолеты

Согласно расписанию, опубликованному на сайте аэропорта Рощино, из Тюмени в Астрахань самолеты будут летать по вторникам и пятницам — в 7:45 и 16:10 соответственно. Обратные рейсы будут выполняться также по вторникам и пятницам — в 6:10 и 5:25.