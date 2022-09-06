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Из Тюмени в Астрахань начали летать самолеты

6 сентября 07:23
Фото: 1Mi
Из Тюмени в Астрахань начали летать самолеты. Первый совместный рейс авиакомпаний Nordwind Airlines и Икар прибыл из города на Волге в Рощино сегодня около шести часов утра. По традиции в аэропорту борт встретили водяной аркой.

«Международная традиция пропускать самолёт через водяную арку связана со знаменательными событиями и тем, что происходит впервые — открытием нового направления, первым рейсом новой авиакомпании», пояснили в Рощино.

Первыми пассажирами, прилетевшими из Астрахани в Тюмень, стали около 80 человек. В южный город из областной столицы отправились более тридцати пассажиров.

Согласно расписанию, опубликованному на сайте аэропорта Рощино, из Тюмени в Астрахань самолеты будут летать по вторникам и пятницам — в 7:45 и 16:10 соответственно. Обратные рейсы будут выполняться также по вторникам и пятницам — в 6:10 и 5:25.

Время в пути из Тюмени в Астрахань займет 2 часа 40 минут, обратно — 2 часа 55 минут. Стоимость билетов начинается от 3 тысяч 37 рублей.

Ранее до Астрахани тюменцы могли добраться лишь с пересадкой в Москве или Минеральных водах. При этом время в пути составляло минимум семь с половиной часов.

Стоит отметить, что скоро в тюменском аэропорту Рощино откроется еще один новый прямой авиарейс. С 17 октября жителям города станут доступны авиабилеты на рейс компании «Азимут» до Махачкалы. До запуска данного рейса, тюменцам приходилось летать в столицу Дагестана с 1 пересадкой. Об этом ранее сообщал «Наш город».

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