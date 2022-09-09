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В Тобольске заканчивают реконструкцию «Базарной площади»

9 сентября 14:36
Фото: 1Mi
Жители Тобольска обсуждают реконструкцию «Базарной площади». Здесь укладывают новый асфальт и брусчатку. Подписчики паблика «Типичный Тобольск» отмечают, что строители скоро поставят центральные ворота.

Здесь же идёт благоустройство территории площади, работает спецтехника. Заканчивается возведение пешеходных дорожек.

«На базарной спешно доделывают очередную «реконструкцию», в дождь дозакатывают асфальт»сообщает подписчик паблика «Типичный Тобольск».

В комментариях к записи горожане интересуются общей стоимостью объекта «в целом, с нуля». В 2020 году «Наш город» сообщал, что затраты на реконструкцию объектов культурного наследия Тобольска составят около 2,6 млрд рублей. Работы запланированы до 2026 года. В прошлом году работы по благоустройству были остановлены археологами.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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