В Тобольске заканчивают реконструкцию «Базарной площади»

В комментариях к записи горожане интересуются общей стоимостью объекта «в целом, с нуля». В 2020 году «Наш город» сообщал, что затраты на реконструкцию объектов культурного наследия Тобольска составят около 2,6 млрд рублей. Работы запланированы до 2026 года. В прошлом году работы по благоустройству были остановлены археологами.