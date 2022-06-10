На реконструкцию санатория «Ахманка» под Тюменью потратят более 1,3 млрд рублей

Согласно документации тендера, подрядчик должен будет выполнить работы по строительству и вводу в эксплуатацию корпуса санатория на 60 мест, водолечебницы, автомобильной стоянки. Также в его обязанности войдет демонтаж прежних объектов коммунальной инфраструктуры.
Корректировка проектной документации инженерных изысканий должна быть произведена в течение 8 месяцев с даты заключения договора. Окончание работ по строительству и вводу в эксплуатацию новых объектов – в течение 29 месяцев с момента выполнения работ по корректировке проектной документации.
Прием заявок от участников аукциона продлится до 24 июня. Подведение итогов запланировано на 28 июня.
Аукцион на поиск подрядной организации центр восстановительной медицины и реабилитации «Ахманка» объявляет уже второй раз в этом году. Первая закупка была размещена на сайте Госзакупки в начале апреля. Тогда тендер не состоялся по причине отзыва заявки заказчиком.
Отметим, центр восстановительной медицины и реабилитации «Ахманка», расположенный в 80 километрах от Тюмени, за 2021 год заработал более 101 миллиона рублей, что на 59% больше, чем в 2020 году. Чистая прибыль предприятия составила 7,7 миллионов рублей.