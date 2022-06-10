На реконструкцию санатория «Ахманка» под Тюменью потратят более 1,3 млрд рублей

Аукцион на поиск подрядной организации центр восстановительной медицины и реабилитации «Ахманка» объявляет уже второй раз в этом году. Первая закупка была размещена на сайте Госзакупки в начале апреля. Тогда тендер не состоялся по причине отзыва заявки заказчиком.