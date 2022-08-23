В центре Тюмени машина провалилась под асфальт

«И снова тюменский освальд поглощает авто», отметил анонимный пользователь.
Люди в комментариях с радостью поддержали пользователя, вспоминая старую шутку.
«Ох уж этот освальд. Все потому, что это далеко не асфальт», сыронизировала Танзиля Яруллина.
«У Освальда тоже есть чувства, на него просто надавили», написал Руслан Тимирбаев.
«Там день назад ремонт освальда завершили», сообщил Алик Погосян.
Ранее «Наш город» писал об управе Калининского округа, которая забросила свои скверы и детские площадки.