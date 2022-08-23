nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В центре Тюмени машина провалилась под асфальт

23 августа 10:01
Фото: ЧС Тюмень
В социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ЧС Тюмень» был опубликован пост об обвалившемся асфальте. Тюменец, опубликовавший пост, не забыл использовать шутку 2016 года — «Освальд». Инцидент произошел напротив остановки «Океан».
Сюжет
Тюмень

«И снова тюменский освальд поглощает авто», отметил анонимный пользователь.

Люди в комментариях с радостью поддержали пользователя, вспоминая старую шутку.

«Ох уж этот освальд. Все потому, что это далеко не асфальт», сыронизировала Танзиля Яруллина.

«У Освальда тоже есть чувства, на него просто надавили», написал Руслан Тимирбаев.

«Там день назад ремонт освальда завершили», сообщил Алик Погосян.

Ранее «Наш город» писал об управе Калининского округа, которая забросила свои скверы и детские площадки.

#Новости#Автомобилисты#Тюмень#Водители#Дыра в асфальте#Провал#Тюменская область#Мелиса Учунджю#Город
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25