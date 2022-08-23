Тобольская чиновница может занять должность в администрации Томской области

По данным источника, лоббировать интересы Зубовой намерен врио губернатора Томской области Владимир Мазур. Заметим, что с именем чиновницы связано несколько крупных скандалов.
В 2015 году Зубову просили отстранить от должности депутаты городской думы. Народные избранники уличили первого замглавы тогда в недобросовестном исполнении обязанностей куратора соцсферы. В частности, жалобы касались школьного питания, качества поведенных ремонтных работ в детских садах.
В 2018 году замглавы вновь оказалась в центре очередного скандала. Зубова отправилась в отпуск в Тайланд и пользуясь рабочим телефоном за несколько дней потратила на интернет и звонки 700 тысяч рублей.
Напомним, Владимир Мазур в мае 2022 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Томской области. Указ о подписал президент России Владимир Путин. Ранее Мазур, с 2012 по 2019 год, занимал кресло главы администрации Тобольска. С 2019 по 2022 год работал в должности заместителя начальника управления главы государства по внутренней политике.
За время работы должности врио Томской области Владимир Мазур уже два раза успел попасть в конфузные ситуации. Первый раз инцидент произошел во время выступления перед областной думой — тогда он назвал Томскую область Тюменской.
Второй раз курьезная ситуация произошла во время установки триколора над зданием администрации. Флаг случайно перевернули и в итоге вместо российского флага госучреждение украсил сербский. Правда, ошибку было заметили и исправили, но внимательные прохожие этот факт без внимания не оставили.