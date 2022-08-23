Тобольская чиновница может занять должность в администрации Томской области

Второй раз курьезная ситуация произошла во время установки триколора над зданием администрации. Флаг случайно перевернули и в итоге вместо российского флага госучреждение украсил сербский. Правда, ошибку было заметили и исправили, но внимательные прохожие этот факт без внимания не оставили.