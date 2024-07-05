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Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

На Тюменскую область идут грозы и ливневые дожди

Когда начнет спадать жара в Тюмени? Подробный прогноз погоды на выходные

5 июля 2024, 08:00
Фото: 1MI

На Тюменскую область идут грозы и ливневые дожди

По прогнозам метеорологов, в предстоящий уик-энд на территории региона ожидаются ливни и грозы, сильный ветер до 20 м/с.

В субботу максимальная дневная температура воздуха составит +21…+26, ночью ожидается +14…+19. В течение дня пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Также вероятны грозы, скорость ветра составит 8-13 м/с, при грозе порывы будут достигать 18-20 м/с.

В воскресенье, 7 июля, день пройдет при переменной облачности и без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +26….+28, в темное время суток покажут +11…+16.

В Тюмени в субботу метеорологи осадков не обещают — день будет жарким и солнечным. К полудню воздух прогреется до +25…+30, в ночные часы термометры покажут +17…+19. Скорость ветра составит 10-11 м/с.

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В воскресенье существенно погода не изменится: переменная облачность, +25…+28 днем, +16…+17 в ночные часы. Осадки в этот день маловероятны.

В понедельник, 8 июля, в областной столице ожидается солнечная погода без осадков и до +25….+28. Во вторник в Тюмени вновь вернется 30-градусная жара. Жаркая погода продержится до пятницы, 12 июля.

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