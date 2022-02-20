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Тюменский штаб ОНФ объявил сбор гуманитарной помощи для беженцев из ЛДНР

20 февраля 11:23
Фото: 1Mi
Волонтерский штаб «Мы вместе», созданный под эгидой Общероссийского народного фронта, призвал тюменцев сдавать гуманитарную помощь в адрес людей, бежавших из непризнанных республик Донбасса.
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Тюмень

Информацию о сборе предметов одежды и быта распространяет Информационный центр областного правительства.

Сказано, что бросать людей не соответствует российским традициям гостеприимства. Потому волонтеры будут принимать мыло, гель для душа, другие гигиенические средства, посуду из пластмассы, мелкие электрические приспособления, новое постельное белье, чайники и макароны.

Призывают к оказанию помощи не только частных жителей Тюменской области, но также и организации, коллективы трудящихся, волонтерские образования.

Отдать дань российской традиции можно ежедневно с 8 часов утра до 18 часов во дворце «Пионер» по адресу Челюскинцев, 46 или когда удобно (для этого нужно позвонить дежурным по телефону 68-93-96).

Ранее глава ОНФ Тюменской области Роман Чуйко сказал, что помощь может заключаться не только в предоставлении материальных вещей, но и услуг, например, в приглашении педагогов для дистанционного обучения донецких детей.

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