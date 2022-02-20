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«Молодогвардейцы» Тюмени вызвались доставить гуманитарную помощь в Ростов

20 февраля 11:01
Фото: instagram.com/sbitnev_vladimir72/
Глава регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Владимир Сбитнев написал, что активисты тюменского отделения могут оказать свои услуги и доставить гумпомощь беженцам с Украины, если она им понадобится.
Сюжет
Тюмень

Глава ячейки Сбитнев опубликовал этот пост в Instagram. В нем сказано, что на месте размещения беженцев в Ростовской области уже работают «активисты-молодогвардейцы» из ближайших к ростовской области субъектов РФ. Пока ничего неизвестно о помощи, которая вдруг может понадобиться людям. Но если понадобится — тюменцы готовы.

Под постом Сбитнева не набралось комментариев за четыре часа, отметился только бывший заместитель главы города Андрей Голоус.

«Молодцы ребята!», написал Голоус.

После работы с Александром Моором в бытность того главой городской администрации, Голоус стал депутатом городской Думы и заместителем гендиректора «Мостостроя-11».

Напомним, что губернатор региона Александр Моор в воскресенье присоединился к главам регионов, готовым принять у себя беженцев из самопровозглашенных республик Донбасса. Также в ХМАО-Югре сегодня заявили, что у них есть триста мест для размещения бежавших людей. ЯНАО заявили о своей готовности вчера.

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