«Молодогвардейцы» Тюмени вызвались доставить гуманитарную помощь в Ростов

Глава ячейки Сбитнев опубликовал этот пост в Instagram. В нем сказано, что на месте размещения беженцев в Ростовской области уже работают «активисты-молодогвардейцы» из ближайших к ростовской области субъектов РФ. Пока ничего неизвестно о помощи, которая вдруг может понадобиться людям. Но если понадобится — тюменцы готовы.