«Молодогвардейцы» Тюмени вызвались доставить гуманитарную помощь в Ростов

Глава ячейки Сбитнев опубликовал этот пост в Instagram. В нем сказано, что на месте размещения беженцев в Ростовской области уже работают «активисты-молодогвардейцы» из ближайших к ростовской области субъектов РФ. Пока ничего неизвестно о помощи, которая вдруг может понадобиться людям. Но если понадобится — тюменцы готовы.
Под постом Сбитнева не набралось комментариев за четыре часа, отметился только бывший заместитель главы города Андрей Голоус.
«Молодцы ребята!», написал Голоус.
После работы с Александром Моором в бытность того главой городской администрации, Голоус стал депутатом городской Думы и заместителем гендиректора «Мостостроя-11».
Напомним, что губернатор региона Александр Моор в воскресенье присоединился к главам регионов, готовым принять у себя беженцев из самопровозглашенных республик Донбасса. Также в ХМАО-Югре сегодня заявили, что у них есть триста мест для размещения бежавших людей. ЯНАО заявили о своей готовности вчера.