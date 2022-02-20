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Тюменская область готова принять беженцев с Донбасса

20 февраля 08:17
Фото: instagram.com/aleksandr__moor
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что регион примет и разместит на своей территории бежавших с Донбасса людей. Он передал эту информацию федеральному правительству еще в субботу 19 февраля.
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Тюмень

В своем Instagram Моор рассказал, что тюменцы не в силах оставаться в стороне от горя, когда мирных жителей вывозят с мест их жительства, угрожая военными действиями и так далее.

Губернатор Моор уже поручил региональным властям провести все приготовительные работы, чтобы в Тюменской области беженцы были обеспечены необходимым.

Также он рассчитывает на сознательность общественников, предпринимателей и простых жителей Тюмени, рассчитывает на то, что они не откажут в посильной помощи братскому народу.

Напомним, в субботу глава ЯНАО подтвердил, что регион примет у себя беженцев с территории непризнанных республик. Кроме того, почти все субъекты от Симферополя до Находки сделали аналогичные заявления. Тем временем первые беженцы прибыли в Ростовскую и Воронежскую области. В Ростове глава региона объявил в связи с этим режим ЧС.

В Кремле 21 февраля после заседания Совбеза РФ президент страны Владимир Путин принял решение о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Он выступил с обращением к россиянам, отметив, что вопрос очень серьёзный.

После обращения Владимир Путин, главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи между РФ и ЛДНР. Ранее сообщалось, что 18 февраля из-за обострения ситуации с Украиной главы ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в Россию. В тот же день вечером в Ростовскую область прибыли первые автобусы с беженцами.

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