Тюменская область готова принять беженцев с Донбасса

Напомним, в субботу глава ЯНАО подтвердил, что регион примет у себя беженцев с территории непризнанных республик. Кроме того, почти все субъекты от Симферополя до Находки сделали аналогичные заявления. Тем временем первые беженцы прибыли в Ростовскую и Воронежскую области. В Ростове глава региона объявил в связи с этим режим ЧС.