Тюменская область готова принять беженцев с Донбасса

В своем Instagram Моор рассказал, что тюменцы не в силах оставаться в стороне от горя, когда мирных жителей вывозят с мест их жительства, угрожая военными действиями и так далее.
Губернатор Моор уже поручил региональным властям провести все приготовительные работы, чтобы в Тюменской области беженцы были обеспечены необходимым.
Также он рассчитывает на сознательность общественников, предпринимателей и простых жителей Тюмени, рассчитывает на то, что они не откажут в посильной помощи братскому народу.
Напомним, в субботу глава ЯНАО подтвердил, что регион примет у себя беженцев с территории непризнанных республик. Кроме того, почти все субъекты от Симферополя до Находки сделали аналогичные заявления. Тем временем первые беженцы прибыли в Ростовскую и Воронежскую области. В Ростове глава региона объявил в связи с этим режим ЧС.
В Кремле 21 февраля после заседания Совбеза РФ президент страны Владимир Путин принял решение о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Он выступил с обращением к россиянам, отметив, что вопрос очень серьёзный.
После обращения Владимир Путин, главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи между РФ и ЛДНР. Ранее сообщалось, что 18 февраля из-за обострения ситуации с Украиной главы ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в Россию. В тот же день вечером в Ростовскую область прибыли первые автобусы с беженцами.