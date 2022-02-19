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Правительство ЯНАО создало рабочую группу для приема беженцев из ЛДНР

19 февраля 15:24
Фото: 1Mi
У региона уже есть опыт поддержки беженцев из Украины.
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Тюмень

Регионы России объявляют о готовности принять бежавших с Донбасса людей. Волна громких заявлений прокатилась от Крыма и Ростова до Якутии и Ямала.

Правительство ЯНАО напомнило, что опыт помощи беженцам есть еще с 2014 года. Помощь может включать социальную поддержку и последующую адаптацию граждан непризнанных республик, возможно предоставление квотированных рабочих мест и так далее.

«Для сбора и координации действий губернатором создана отдельная рабочая группа», — сообщили «Нашему городу» в Оперативном штабе ЯНАО.

Кроме того, стоит отметить, что на севере «большой Тюменской области» исторически сильные диаспоры украинцев, что связано с освоением Севера в конце 70-80-х годах прошлого века приезжими с Украины.

Напомним, в субботу в СМИ прошли сообщения о двух снарядах якобы с Украины, взорвавшихся на территории Ростовской области. Днем ранее началась эвакуация мирного населения с Донбасса, сегодня объявлена всеобщая мобилизация мужчин из непризнанных республик.

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#Новости#Тюменская область#Тюмень#Департамент здравоохранения ЯНАО#Оперативный штаб#ЯНАО#Дмитрий Зайцев#Политика
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