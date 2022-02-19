Правительство ЯНАО создало рабочую группу для приема беженцев из ЛДНР

Регионы России объявляют о готовности принять бежавших с Донбасса людей. Волна громких заявлений прокатилась от Крыма и Ростова до Якутии и Ямала.
Правительство ЯНАО напомнило, что опыт помощи беженцам есть еще с 2014 года. Помощь может включать социальную поддержку и последующую адаптацию граждан непризнанных республик, возможно предоставление квотированных рабочих мест и так далее.
«Для сбора и координации действий губернатором создана отдельная рабочая группа», — сообщили «Нашему городу» в Оперативном штабе ЯНАО.
Кроме того, стоит отметить, что на севере «большой Тюменской области» исторически сильные диаспоры украинцев, что связано с освоением Севера в конце 70-80-х годах прошлого века приезжими с Украины.
Напомним, в субботу в СМИ прошли сообщения о двух снарядах якобы с Украины, взорвавшихся на территории Ростовской области. Днем ранее началась эвакуация мирного населения с Донбасса, сегодня объявлена всеобщая мобилизация мужчин из непризнанных республик.