Зюганов анонсировал заявление Путина по Донбассу

Телефонное интервью с главой Коммунистической партии Российской Федерации провел портал ura.ru. Ранее в ленте СМИ было опубликовано со ссылкой на Зюганова, что Путин примет решение 20 февраля. В подтверждение этой заметки редакция обнародовала фрагмент аудиозаписи у себя в телеграм-канале.