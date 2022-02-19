Зюганов анонсировал заявление Путина по Донбассу

Телефонное интервью с главой Коммунистической партии Российской Федерации провел портал ura.ru. Ранее в ленте СМИ было опубликовано со ссылкой на Зюганова, что Путин примет решение 20 февраля. В подтверждение этой заметки редакция обнародовала фрагмент аудиозаписи у себя в телеграм-канале.
Там Зюганов говорит:
«Следите внимательно. В понедельник».
Напомним, на встрече с президентом Франции Макроном Владимир Путин ответил своему коллеге, что признать донецкие республики предложила одна из фракций в Государственной думе, конечного решения по этому вопросу нет.
Авторами инициативы по признанию независимого статуса ЛНР и ДНР называют коммунистов.