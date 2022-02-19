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Зюганов анонсировал заявление Путина по Донбассу

19 февраля 02:50
Фото: 1Mi
«Следите внимательно!», — сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов на вопрос журналиста, будет ли сделано обращение президента Владимира Путина по ситуации в непризнанных республиках Донбасса.
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Тюмень

Телефонное интервью с главой Коммунистической партии Российской Федерации провел портал ura.ru. Ранее в ленте СМИ было опубликовано со ссылкой на Зюганова, что Путин примет решение 20 февраля. В подтверждение этой заметки редакция обнародовала фрагмент аудиозаписи у себя в телеграм-канале.

Там Зюганов говорит:

«Следите внимательно. В понедельник».

Напомним, на встрече с президентом Франции Макроном Владимир Путин ответил своему коллеге, что признать донецкие республики предложила одна из фракций в Государственной думе, конечного решения по этому вопросу нет.

Авторами инициативы по признанию независимого статуса ЛНР и ДНР называют коммунистов.

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#Новости#Тюмень#Донбасс#Геннадий Зюганов#Путин#КПРФ#Дмитрий Зайцев#Политика
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