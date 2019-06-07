Ректор Горного университета призвал увеличить экспорт СПГ

По данным forpost-sz.ru, Литвиненко призвал вкладывать средства проекты, связанные с разработкой месторождений в Арктике, а также строить предприятия, специализирующиеся на сжижении природного газа, и сопутствующую инфраструктуру. Эксперты рассчитали, что в Заполярье находится минимум 10 триллионов кубометров природного газа.
По словам Литвиненко, Россия может увеличить экспорт сжиженного природного газа до 140-150 миллионов тонн в год, используя заводы на Гыдане, Дальнем Востоке и Балтике.
Проекты привлекли внимание таких крупных компаний, как Shell, Total, Роснефть, Новатэк, ВР. Эксперты из Горного университета изучили международный рынок спроса и производства СПГ. Они выяснили, что ежегодно спрос на этот вид газа растет на 460-700 миллионов тонн в год. После запуска «Северного потока - 2» и «Турецкого потока» геополитические причины не позволят России увеличить объемы поставок трубопроводного газа в Евросоюз. Так что единственным вариантом для увеличения экспорта является наращивание поставок «голубого топлива» только за счет СПГ.
Несмотря на большой социально-экономический и геополитический потенциал, создание СПГ-сегмента и развитие Северного морского пути не являются российскими национальными проектами. Кроме того, в России до сих пор нет единого документа, устанавливающего такие показатели, как увеличение объемов экспорта газа, мощность и сроки строительства ледоколов и танкеров.
Владимир Литвиненко призвал создать Консорциум всех участников, которые занимаются разработкой месторождений в Заполярье, и вынести на обсуждение вопрос о придании Арктике статуса нацпроекта.