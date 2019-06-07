Ректор Горного университета призвал увеличить экспорт СПГ

Проекты привлекли внимание таких крупных компаний, как Shell, Total, Роснефть, Новатэк, ВР. Эксперты из Горного университета изучили международный рынок спроса и производства СПГ. Они выяснили, что ежегодно спрос на этот вид газа растет на 460-700 миллионов тонн в год. После запуска «Северного потока - 2» и «Турецкого потока» геополитические причины не позволят России увеличить объемы поставок трубопроводного газа в Евросоюз. Так что единственным вариантом для увеличения экспорта является наращивание поставок «голубого топлива» только за счет СПГ.