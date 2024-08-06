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Мотоциклист

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Август
В тюменском селе 16-летний мотоциклист получил тяжёлые травмы
Подросток на мопеде в селе Червишево получил тяжёлые травмы в ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
6 августа, 03:47
Июль
Бросил мотоцикл и раненого пассажира: в Тюмени байкер сбежал с места ДТП
Авария произошла накануне вечером на улице Республики, 252. Там столкнулись Kia и мотоциклист.
6 июля, 05:27
В Тюмени около ТЦ «Панама» насмерть разбился мотоциклист
Смертельное ДТП произошло вечером 4 июля в Тюмени. 41-летний байкер на «Дукати» не справился с управлением и врезался в металлическую опору. Мотоциклист погиб на месте.
4 июля, 18:53

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