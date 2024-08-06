В Тюмени около ТЦ «Панама» насмерть разбился мотоциклист

Смертельное ДТП произошло вечером 4 июля в Тюмени. 41-летний байкер на «Дукати» не справился с управлением и врезался в металлическую опору. Мотоциклист погиб на месте.