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В Тюмени около ТЦ «Панама» насмерть разбился мотоциклист

В Тюмени около ТЦ «Панама» насмерть разбился мотоциклист

4 июля 2024, 18:53
Фото: Анжела Борисова / ГИБДД по Тюменской области
Смертельное ДТП произошло вечером 4 июля в Тюмени. 41-летний байкер на «Дукати» не справился с управлением и врезался в металлическую опору. Мотоциклист погиб на месте.
Сюжет
ДТП

В Тюмени около дома №75 по улице Щербакова произошло смертельное ДТП. В аварии насмерть разбился 41-летний байкер.

Фото: 1MI

Он управлял мотоциклом «Дукати», на котором и въехал в металлическое ограждение, не справившись с управлением. Удар оказался для мужчины смертельным, несмотря на то, чо он был в защитном шлеме.

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По предварительной информации байкер управлял мотоциклом с поддельным водительским удостоверением. Окончально этот факт установит экспертиза. Однако, как сообщили «Нашему городу» в ГИБДД по городу Тюменской области, в базе погибший не значился.

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#Любовь Селезнева#Происшествия#Тюмень#ДТП#ГИБДД#Водительское удостоверение#Мотоциклист
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