В Тюмени около ТЦ «Панама» насмерть разбился мотоциклист

Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
В Тюмени около дома №75 по улице Щербакова произошло смертельное ДТП. В аварии насмерть разбился 41-летний байкер.
Он управлял мотоциклом «Дукати», на котором и въехал в металлическое ограждение, не справившись с управлением. Удар оказался для мужчины смертельным, несмотря на то, чо он был в защитном шлеме.
По предварительной информации байкер управлял мотоциклом с поддельным водительским удостоверением. Окончально этот факт установит экспертиза. Однако, как сообщили «Нашему городу» в ГИБДД по городу Тюменской области, в базе погибший не значился.