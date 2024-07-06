Бросил мотоцикл и раненого пассажира: в Тюмени байкер сбежал с места ДТП

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Updated Сегодня, 05:29
По данным Госавтоинспекции, водитель двухколесного транспорта выехал на встречную полосу движения в тот момент, когда водитель Kia совершал разворот.
В результате аварии тяжелые травмы получил 38-летний пассажир мотоцикла. Водитель мотоцикла с места аварии сбежал, бросив раненого пассажира и транспортное средство. В настоящее время его разыскивают.
Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вечером 4 июля на улице Щербакова произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. 41-летний байкер не справился с управлением и врезался в металлическую опору. От полученных травм он скончался на месте происшествия.