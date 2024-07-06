Бросил мотоцикл и раненого пассажира: в Тюмени байкер сбежал с места ДТП

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вечером 4 июля на улице Щербакова произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. 41-летний байкер не справился с управлением и врезался в металлическую опору. От полученных травм он скончался на месте происшествия.