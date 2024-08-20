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Департамент экономики

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2024
Жене экс-главы депэконома Тюмени прочат переезд в ХМАО после отставки мужа
Супруга Виктора Гамузова, который ранее занимал пост главы департамента экономики Тюмени, вероятно, переедет в ХМАО вслед за своим мужем.
20 августа, 04:59
2023
Телерадиотовары, обувь и одежда для школьников стали дешевле в Тюменской области
За первые 6 месяцев текущего года в Тюменской области снизились цены на непродовольственные товары.
26 июля 2023, 02:03
Тюменцам предлагают посмотреть, как производятся бутылки из стекла
По итогам 11 месяцев ушедшего года производство изделий из стекла возросло, в сравнении с 2021 годом, сообщают в областном Департаменте экономики.
4 января 2023, 11:38

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