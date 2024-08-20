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Жене экс-главы депэконома Тюмени прочат переезд в ХМАО после отставки мужа

Жене экс-главы депэконома Тюмени прочат переезд в ХМАО после отставки мужа

20 августа 2024, 04:59
Фото: 1MI
Супруге Виктора Гамузова, который ранее занимал пост главы департамента экономики Тюмени, вероятно, переедет в ХМАО вслед за своим мужем.

Ольга работает консультантом по правовым вопросам в Центре информационных технологий Тюменской области. Однако, по информации издания URA.RU, она собирается переехать в Ханты-Мансийск, чтобы продолжить свою карьеру в сфере госуправления.

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Ольга уже раньше работала вместе с супругом в администрации Урая. В то время местная оппозиция пыталась обвинить их в конфликте интересов. Гамузов в тот момент занимал должность первого вице-мэра, а его жена была зампредседателя комитета по финансам.

Напомним, Виктор Гамузов был назначен руководителем департамента экономики Тюмени в 2023 году. Однако не проработав на должности и года он ушел в отставку.

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#Виктория Загитова#Общество#Политика#Тюмень#Тюменская область#Департамент экономики
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