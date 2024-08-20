Жене экс-главы депэконома Тюмени прочат переезд в ХМАО после отставки мужа

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Ольга работает консультантом по правовым вопросам в Центре информационных технологий Тюменской области. Однако, по информации издания URA.RU, она собирается переехать в Ханты-Мансийск, чтобы продолжить свою карьеру в сфере госуправления.
Ольга уже раньше работала вместе с супругом в администрации Урая. В то время местная оппозиция пыталась обвинить их в конфликте интересов. Гамузов в тот момент занимал должность первого вице-мэра, а его жена была зампредседателя комитета по финансам.
Напомним, Виктор Гамузов был назначен руководителем департамента экономики Тюмени в 2023 году. Однако не проработав на должности и года он ушел в отставку.