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Тюменцам предлагают посмотреть, как производятся бутылки из стекла

Сегодня, 11:38
Фото: 1MI

В Тюменской области возросло производство неметаллической минеральной продукции

По итогам 11 месяцев ушедшего года производство изделий из стекла возросло, в сравнении с 2021 годом, сообщают в областном Департаменте экономики.
«По итогам января-ноября 2022 года индекс производства прочей неметаллической минеральной продукции составил 108,7% к аналогичному периоду 2021 года», — пишет пресс-служба ведомства.

Поспособствовало этому высокотехнологичное предприятие с производственной мощностью 300 млн бутылок в год — стеклотарный завод «Стеклотех» в УРФО. Его продукция поставляется по РФ и Ближнему зарубежью.

Также в Департаменте отметили, что предприятие занимается активным развитием промышленного туризма. Любой желающий может собственными глазами увидеть, как из раскаленных капель спустя минуту появляются тысячи бутылок из стекла, которое стало брендом нашего региона.

Ранее «Наш город» писал, тюменец нанёс вред здоровью своему другу разбитой стеклянной бутылкой.

 

В Тюмени судят жителя, ударившего человека в живот разбитой бутылкой
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#Елена Чебоксарова#Производство#Стеклянные бутылки#УрФО#Поставки#Департамент экономики
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