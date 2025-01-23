Не тратьте мое время. Тюменская чиновница элегантно нахамила жалующимся жителям

В одном из чатов Чикчинского муниципального образования поднялся спор на тему того, что в селе нет аптеки и негде купить лекарства. Жители населенного пункта жаловались на всех, да и на властные структуры. Здесь о себе решила заявить о себе депутат Равиля Афлетунова, она парламентарий как раз от Чикчи. В ходе небольшого диалога женщина призналась, что не намерена тратить свое драгоценное время на пререкательства с местными жителями.