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Posted 23 января, 13:04

Published 23 января, 13:04

Modified 23 января, 13:14

Updated 23 января, 13:14

Тюменская чиновница элегантно нахамила жалующимся жителям

Не тратьте мое время. Тюменская чиновница элегантно нахамила жалующимся жителям

23 января 2025, 13:04
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменская чиновница элегантно нахамила жалующимся жителям

Тюменская чиновница, решившая пообщаться с местными жителями, не выдержала напора и попробовала поставить на место своих оппонентов. Вместо обстоятельных ответов она решила, что люди просто тратят ее время и начала их блокировать в соцсетях.

В одном из чатов Чикчинского муниципального образования поднялся спор на тему того, что в селе нет аптеки и негде купить лекарства. Жители населенного пункта жаловались на всех, да и на властные структуры. Здесь о себе решила заявить о себе депутат Равиля Афлетунова, она парламентарий как раз от Чикчи. В ходе небольшого диалога женщина призналась, что не намерена тратить свое драгоценное время на пререкательства с местными жителями.

Работа нашей Администрации и Думы получила хорошую оценку, жители тоже благодарны. Наш глава поселения, несмотря на молодой возраст, сильный, умный и перспективный. Не зная структуру власти, не надо кого-то обвинять. Депутаты — это связующее звено, они не за «кого-то», — написала чиновница.
Фото: Чат Чикчинского муниципального образования. Фото читателя портала URA.RU

При этом известно, что всех недовольных депутат и глава района Ильнур Иксанов отправили в бан оба чиновника — администраторы этого канала.

Ранее сообщалось о том, что тюменские чиновники признаны одними из лучших в России.

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#Александр Смирнов#Общество#Политика#Новости тюмени#Скандалы#Чиновники
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