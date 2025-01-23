Не тратьте мое время. Тюменская чиновница элегантно нахамила жалующимся жителям

Posted 23 января, 13:04
Published 23 января, 13:04
Modified 23 января, 13:14
Updated 23 января, 13:14
В одном из чатов Чикчинского муниципального образования поднялся спор на тему того, что в селе нет аптеки и негде купить лекарства. Жители населенного пункта жаловались на всех, да и на властные структуры. Здесь о себе решила заявить о себе депутат Равиля Афлетунова, она парламентарий как раз от Чикчи. В ходе небольшого диалога женщина призналась, что не намерена тратить свое драгоценное время на пререкательства с местными жителями.
Работа нашей Администрации и Думы получила хорошую оценку, жители тоже благодарны. Наш глава поселения, несмотря на молодой возраст, сильный, умный и перспективный. Не зная структуру власти, не надо кого-то обвинять. Депутаты — это связующее звено, они не за «кого-то», — написала чиновница.
При этом известно, что всех недовольных депутат и глава района Ильнур Иксанов отправили в бан оба чиновника — администраторы этого канала.
Ранее сообщалось о том, что тюменские чиновники признаны одними из лучших в России.