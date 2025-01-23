Карьерный поворот. Самый опытный тобольский чиновник возглавит телеканал

Как рассказал Телеграм-канал «Погоны и Галстуки», успевшая поработать при трех главах города — Мазуре, Афанасьеве и Вагине, перешла на новую для себя должность и в новую профессию. Она возглавила редакцию телеканала «Тобольское время.» При этом никаких радикальных перемен вносить в редакционную политику специалист не планирует, по ее словам канал продолжит работать так же, как и раньше.