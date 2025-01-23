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Posted 23 января, 10:56

Published 23 января, 10:56

Modified 23 января, 11:01

Updated 23 января, 11:01

Самый опытный тобольский чиновник возглавит телеканал

Карьерный поворот. Самый опытный тобольский чиновник возглавит телеканал

23 января 2025, 10:56
Фото: 1MI.

Самый опытный тобольский чиновник возглавит телеканал

Самый опытный чиновник Тобольска, ранее перебравшийся в Тюмень, возглавит один из местных телеканалов. Об этом сообщает ряд инсайдеров. Речь идет о бывшем пресс-секретаре мэров Тобольска Анастасии Фомине.

Как рассказал Телеграм-канал «Погоны и Галстуки», успевшая поработать при трех главах города — Мазуре, Афанасьеве и Вагине, перешла на новую для себя должность и в новую профессию. Она возглавила редакцию телеканала «Тобольское время.» При этом никаких радикальных перемен вносить в редакционную политику специалист не планирует, по ее словам канал продолжит работать так же, как и раньше.

Напомним, что ранее Фомина считалась одной из самых опытных чиновников Тобольска, поскольку работала с тремя мэрами, но не сработалась с последним — Петром Вагиным. Написав заявление по собственному, она, изначально должна была работать в Тюмени, однако сейчас сменила сферу деятельности.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюменской администрации нашли главного по национальным вопросам в регионе.

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