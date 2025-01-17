Они наша гордость. Тюменские чиновники признаны одними из лучших в России

Posted 17 января, 11:01
Published 17 января, 11:01
Modified 17 января, 11:13
Updated 17 января, 11:13
Как рассказал мэр Максим Афанасьев, чиновников Тюмени признали одними из лучших единогласно. За их блистательную работу в области инфраструктуры, экономики и социального обеспечения на премии «Региональная политика», которая проводится в 4 раз, чиновников отметили грамотами и благодарностью, пожелав им дальше так же продуктивно работать.
Наша управленческая команда была признана одной из лучших в стране. Принимая награду, я выразил благодарность экспертам за глубокий анализ ситуации», — написал Афанасьев в своей публикации.
Он добавил, что в разное время в управленческой команде Тюмени состояли губернатор Тюменской области Александр Моор и глава ХМАО Руслан Кухарук. Их вклад в работу над городом, а в дальнейшем и над областью, Афанасьев тоже отметил и поблагодарил обоих чиновников.