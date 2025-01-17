Они наша гордость. Тюменские чиновники признаны одними из лучших в России

Как рассказал мэр Максим Афанасьев, чиновников Тюмени признали одними из лучших единогласно. За их блистательную работу в области инфраструктуры, экономики и социального обеспечения на премии «Региональная политика», которая проводится в 4 раз, чиновников отметили грамотами и благодарностью, пожелав им дальше так же продуктивно работать.