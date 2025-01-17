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Posted 17 января, 11:01

Published 17 января, 11:01

Modified 17 января, 11:13

Updated 17 января, 11:13

Тюменские чиновники признаны одними из лучших во всей России

Они наша гордость. Тюменские чиновники признаны одними из лучших в России

17 января 2025, 11:01
Фото: 1MI.

Тюменские чиновники признаны одними из лучших во всей России

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Конкурс
Тюменские чиновники признаны одними из самых сильных и продуктивных в стране. Как оказалось, это подтвердило участие в премии " Лучшая региональная политика».

Как рассказал мэр Максим Афанасьев, чиновников Тюмени признали одними из лучших единогласно. За их блистательную работу в области инфраструктуры, экономики и социального обеспечения на премии «Региональная политика», которая проводится в 4 раз, чиновников отметили грамотами и благодарностью, пожелав им дальше так же продуктивно работать.

Наша управленческая команда была признана одной из лучших в стране. Принимая награду, я выразил благодарность экспертам за глубокий анализ ситуации», — написал Афанасьев в своей публикации.

Он добавил, что в разное время в управленческой команде Тюмени состояли губернатор Тюменской области Александр Моор и глава ХМАО Руслан Кухарук. Их вклад в работу над городом, а в дальнейшем и над областью, Афанасьев тоже отметил и поблагодарил обоих чиновников.

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Ранее сообщалось о том, что губернатор Моор назвал главную проблему Тюменской области.

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#Александр Смирнов#Общество#Политика#Конкурс#Новости тюмени#Чиновники
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