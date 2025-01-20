В Тюменской администрации нашли главного по национальным вопросам в регионе

Posted 20 января, 11:51
Published 20 января, 11:51
Modified 20 января, 12:17
Updated 20 января, 12:17
Как сообщает портал URA.RU, место уже было определено и скоро политик вступит в должность. Председателя в комитете нет уже более двух лет, так что мера, по сути, вынужденная.
В ближайшее время пройдут кадровые перемены в региональном комитете по делам национальностей. Скорее всего уволят Романа Малыгина (заместитель председателя), на его место назначат Виктора Квасова. А председателем станет первый зам — Антон Пермяков», — сообщил URA.RU инсайдер.
Отмечу, что комитет занимается разного рода национальными вопросами, а также отстаиванием прав нацменьшинств на территории Тюменской области.