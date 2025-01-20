nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 11:51

Published 20 января, 11:51

Modified 20 января, 12:17

Updated 20 января, 12:17

В Тюменской администрации нашли главного по национальным вопросам в регионе

В Тюменской администрации нашли главного по национальным вопросам в регионе

20 января 2025, 11:51
Фото: 1MI.
Комитет по делам национальностей, судя по всему, нашел себе начальника. Им станет Антон Пермяков, он же недавно был назначен на должность первого зампреда Правительства.

Как сообщает портал URA.RU, место уже было определено и скоро политик вступит в должность. Председателя в комитете нет уже более двух лет, так что мера, по сути, вынужденная.

В ближайшее время пройдут кадровые перемены в региональном комитете по делам национальностей. Скорее всего уволят Романа Малыгина (заместитель председателя), на его место назначат Виктора Квасова. А председателем станет первый зам — Антон Пермяков», — сообщил URA.RU инсайдер.

Отмечу, что комитет занимается разного рода национальными вопросами, а также отстаиванием прав нацменьшинств на территории Тюменской области.

Проект приюта для животных в Тюмени утвердят в конце года
Узнать подробнее

Ранее сообщалось о том, что тюменские чиновники признаны одними из лучших в России.

Читайте также:
Моор, миграция и дети: что изменится в жизни тюменцев после прямой линии Путина?Чего не поработалось? В Тюмени уволили замгубернатора Павла ТаракановаОни наша гордость. Тюменские чиновники признаны одними из лучших в России
#Александр Смирнов#Общество#Политика#Новости тюмени#Социальная политика#Экономическая политика#Национализм#Национальности
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика