В страшном пожаре в Тобольске погибли два человека. Фото

Известно, что на момент прибытия спасателей и пожарных дом уже был полностью охвачен пламенем, ровно как и все пристройки. Площадь пожара при этом составила 110 квадратных метров, на момент возгорания в доме находились жители — мужчина и женщина. Их спасти не удалось, они погибли еще до прибытия сотрудников МЧС. В настоящее время устанавливаются личности погибших.