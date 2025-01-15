В страшном пожаре в Тобольске погибли два человека. Фото

Posted 15 января, 12:18
Published 15 января, 12:18
Modified 15 января, 12:24
Updated 15 января, 12:24
Известно, что на момент прибытия спасателей и пожарных дом уже был полностью охвачен пламенем, ровно как и все пристройки. Площадь пожара при этом составила 110 квадратных метров, на момент возгорания в доме находились жители — мужчина и женщина. Их спасти не удалось, они погибли еще до прибытия сотрудников МЧС. В настоящее время устанавливаются личности погибших.
Всего в тушении пожара были задействованы 19 человек и 6 единиц техники. Причина происшествия также устанавливается.
На место для разбирательств выехали представители областной прокуратуры. В ходе работы сотрудников случившемуся буде дана правовая оценка.
Ранее сообщалось о том, что в тюменском селе Перевалово загорелся дом.