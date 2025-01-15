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Posted 15 января, 12:18

Published 15 января, 12:18

Modified 15 января, 12:24

Updated 15 января, 12:24

В страшном пожаре в Тобольске погибли два человека

В страшном пожаре в Тобольске погибли два человека. Фото

15 января 2025, 12:18
Фото: Изображение Midjourney.

В страшном пожаре в Тобольске погибли два человека

Сегодня в Тобольске произошел крупный пожар. Выгорел жилой дом, на момент возгорания в нем находились два человека, оба они погибли.

Известно, что на момент прибытия спасателей и пожарных дом уже был полностью охвачен пламенем, ровно как и все пристройки. Площадь пожара при этом составила 110 квадратных метров, на момент возгорания в доме находились жители — мужчина и женщина. Их спасти не удалось, они погибли еще до прибытия сотрудников МЧС. В настоящее время устанавливаются личности погибших.

Всего в тушении пожара были задействованы 19 человек и 6 единиц техники. Причина происшествия также устанавливается.

Фото: МЧС по Тюменской области

На место для разбирательств выехали представители областной прокуратуры. В ходе работы сотрудников случившемуся буде дана правовая оценка.

Ранее сообщалось о том, что в тюменском селе Перевалово загорелся дом.

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