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Posted 14 января, 03:46

Published 14 января, 03:46

Modified 14 января, 03:48

Updated 14 января, 03:48

Экспорт товаров и услуг из Тюменской области вырос в 1,5 раза

Экспорт товаров и услуг из Тюменской области вырос в 1,5 раза

14 января 2025, 03:46
Фото: 1MI.
Тюменская область отправила в другие регионы и страны в полтора раза больше товаров и услуг, чем годом ранее. Поток продукции партнерам по СНГ вырос еще больше.

Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области представил статистику за девять месяцев 2024 года. За январь–сентябрь регион экспортировал товаров и услуг в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2023 года., а в страны СНГ — в 3,5 раза больше.

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Департамент признал, что более поздние данные еще не сведены, потому что не все экспортеры в страны ЕАЭС отчитались об отправленных грузах.

Для поддержки тюменских производителей бизнесу предложили субсидии по выходу на рынок Узбекистана. Деньги на аренду складов и даже локализацию производства выделены в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

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