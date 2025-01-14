Экспорт товаров и услуг из Тюменской области вырос в 1,5 раза

Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области представил статистику за девять месяцев 2024 года. За январь–сентябрь регион экспортировал товаров и услуг в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2023 года., а в страны СНГ — в 3,5 раза больше.