Экспорт товаров и услуг из Тюменской области вырос в 1,5 раза

Posted 14 января, 03:46
Published 14 января, 03:46
Modified 14 января, 03:48
Updated 14 января, 03:48
Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области представил статистику за девять месяцев 2024 года. За январь–сентябрь регион экспортировал товаров и услуг в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2023 года., а в страны СНГ — в 3,5 раза больше.
Департамент признал, что более поздние данные еще не сведены, потому что не все экспортеры в страны ЕАЭС отчитались об отправленных грузах.
Для поддержки тюменских производителей бизнесу предложили субсидии по выходу на рынок Узбекистана. Деньги на аренду складов и даже локализацию производства выделены в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».