Для тюменских огурцов создали отдельный маркетплейс

Posted 14 января, 02:44
Published 14 января, 02:44
Modified 14 января, 02:46
Updated 14 января, 02:46
Специалисты Фонда создали специальное приложение для мобильных телефонов, которое работает как маркетплейс. Там можно найти фермерские товары из своего региона.
Представитель департамента агропромышленного комплекса Тюменской области подчеркнул, что ассортимент не ограничен только плодовоовощной продукцией. Жителям региона буду доступны молочная и мясная продукция, рыба, свежая выпечка, например, пироги из местных пекарен. Там же можно будет найти полуфабрикаты: голубцы, хинкали, пельмени, слепленные местными мастерами.
Кроме того, на маркетплейс будут выставлять свои лоты и производители из других регионов, если доставка не повредит товару, например, кондитерские изделия. Создатели пообещали, что в будущем в приложении будут доступны спецодежда, инвентарь и семена для садоводов и фермеров.
Приложение можно скачать бесплатно по ссылке на странице департамента АПК Тюменской области во «ВКонтакте».