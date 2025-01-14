Для тюменских огурцов создали отдельный маркетплейс

Кроме того, на маркетплейс будут выставлять свои лоты и производители из других регионов, если доставка не повредит товару, например, кондитерские изделия. Создатели пообещали, что в будущем в приложении будут доступны спецодежда, инвентарь и семена для садоводов и фермеров.