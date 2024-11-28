Африка — новый Таджикистан: зачем тюменцам Зимбабве, а Гане — тюменцы

Стабильности в заграничных перемещениях в Тюменской области уже нет. Так, в 2021 году за пределы региона и страны уехали всего чуть больше 2 тысяч человек, тогда как в 2022 м — более чем в три раза больше — 7,6 тысяч человек. В 2023-м тюменцы подуспокоились, но не до конца и выехали за границу в количестве почти 5 тысяч человек.