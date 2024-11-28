Африка — новый Таджикистан: зачем тюменцам Зимбабве, а Гане — тюменцы

Posted 28 ноября, 05:55
Published 28 ноября, 05:55
Modified 28 ноября, 05:57
Updated 28 ноября, 05:57
Поток выезжающих из Тюменской области в другие регионы в последние три года оказался стабильным: 12-13 тысяч человек. Больше всего людей выезжает в ХМАО (эта цифра так же стабильна от 4,5 до 4,9 тыс. человек ежемесячно) и ЯНАО (поток с 2021 года снизился приблизительно на 500 человек). Впрочем, фактически автономные округа — часть Тюменской области и не входят в итоговое значение Росстата по межрегиональной миграции.
Лидером по-настоящему региональных переездов все три года является Свердловская область. Отток стабилен — под 2 тысячи человек, на втором месте прочно утвердилась Курганская область (в среднем 1,5 тысячи человек ежегодно). А вот остальные места в топе направлений для переезда стабильны, но год к году меняют свои позиции. Так, в 2021 году уверенное третье место занимала республика Башкортостан, а в 2022 и 2023 уступила место Москве. Также популярными у тюменцев являются Краснодарский край, Омская область, Санкт-Петербург и Челябинская область.
Поток въезжающих в область за последние три года тоже более или менее стабилен, но с тенденцией на уменьшение. Так, в 2021 году в регион въехали 15 тысяч жителей из других субъектов РФ, а в 2023-м — 13 тысяч. Как ни странно, регионы-доноры «новых тюменцев» аналогичны тем, куда тюменцы с корнями уезжают.
Так, в лидерах вновь автономные округа в составе области: ХМАО и ЯНАО. И едет с Северов больше народа, чем уезжает за длинным рублем. Как отмечали наши коллеги из Muksun.fm в аналогичном тексте, рубль этот постепенно, но устойчиво коротится. Но по их же сведениям, Тюменская область является излюбленным местом для отдыха северян на пенсии.
Правда, и тут есть тенденция на сокращение потоков: с 7,3 до 5,78 тыс. человек из ХМАО и с 4,9 до 3,6 тысяч человек из ЯНАО.
Лидерские позиции по внутрироссийскому миграционному донорству занимают снова Свердловская и Курганские области, которые дают постоянный прирост. И вновь в топе: Москва, Башкортостан, Омская и Челябинская области, Краснодарский край, Санкт-Петербург.
Получается, ездят туда-сюда россияне, поддерживая закон сообщающихся сосудов: кто на заработки, кто на пенсию.
«В основном, это перемещения, связанные с трудом и выбором комфортного региона для пенсии. С Севера в Тюменскую область многие перебираются на пенсию, потому что тут климат более комфортный. Если говорить про выезд из Тюмени, то это часто связано с карьерой», — считает экономист Иван Вилков.
Например, отметил эксперт, в плане переезда многим интересен Екатеринбург с карьерной точки зрения, но из малых населенных пунктов Свердловской области наоборот перебираются в Тюмень.
Стабильности в заграничных перемещениях в Тюменской области уже нет. Так, в 2021 году за пределы региона и страны уехали всего чуть больше 2 тысяч человек, тогда как в 2022 м — более чем в три раза больше — 7,6 тысяч человек. В 2023-м тюменцы подуспокоились, но не до конца и выехали за границу в количестве почти 5 тысяч человек.
Регион-лидер — Казахстан. В 2022-м году стремление попасть к заграничному ближайшему соседу выросло сразу в три раза — до почти 2,4 тысяч человек. И тут можно обойтись без экспертного заключения: для Тюменской матрешки в целом эта азиатская страна стала своеобразным Верхним Ларсом, куда устремились и тюменцы, в том числе, в попытках избежать мобилизации на СВО.
Прилично выросло в 2022 году и количество выезжающих на Украину: очевидно, уезжали те, кто был не согласен с началом конфликта и решил вернуться на родину.
Четырехкратный и более рост в 2022 году показали и другие страны СНГ: Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Армения. Тут теряемся: то ли мигранты-строители решили вернуться, то ли свой вклад внесли и спасающиеся от мобилизации — не Казахстаном единым.
В том же переломном 2022 году выросло и количество выезжающих в более экзотические страны — от Афганистана до Зимбабве. Да, и набор стран значительно расширился. В 2023 году напор поутих, но все еще сохраняется. Гана и Конго продолжают манить тюменцев.
Как ни странно, за счет традиционных стран-доноров мигрантов (в бытовом понимании этого слова) поток въезжающих из зарубежных стран все же больше, чем выезжающих, и стабилен: 7-8 тысяч человек.
Основной вклад вносят Таджикистан, Казахстан, Армения, Кыргызстан, Азербайджан и Украина (да, даже в 2022-м году). И здесь «дельта» между въезжающими и уезжающими в пользу первых.
Тюмень продолжает быть привлекательной для мигрантов из Средней Азии, несмотря на экономические пертурбации в стане, считает экономист Иван Вилков.
«В Тюмени много рабочих мест — это один из самых активно строящихся городов в России. Может быть, доходы сейчас упали, но они все равно больше, чем на родине у мигрантов. Куда-то еще ехать им сложнее, как минимум, из-за языкового барьера», — отметил эксперт.
Лидерские позиции Казахстана же связаны с Тюменской областью, скорее, географией. А также комфортной инфраструктурой областной столицы.
«Много казахов приезжает из северных областей страны. Города-миллионники в стране являются центрами притяжения для многих, а для северных казахов такой точкой стала именно Тюмень. Многие отмечают, что перебираются сюда из-за комфортной инфраструктуры. Плюс, северные казахи ближе к русской культуре, и им тут комфортно», — подчеркнул Иван Вилков.
Въезжают в единичных случаях в Тюменскую область представители развитых стран, например, из США и Канады и тут, скорее всего, речь идет о специалистах в нефтяной сфере, как и в случае с ХМАО.
Для въезда и 2022 год стал наиболее активным и среди «оригинальных» стран. Объемы в людях, конечно, небольшие, но судя по перечню, в Тюмень успела въехать чуть ли не вся Африка. По количеству, конечно, эти страны пока традиционный Казахстан не «подвинули», однако тенденция, как говорится налицо.
Так, по мнению Ивана Вилкова, африканская миграция как «из», так и «в» Тюменскую область связана с укреплением внешнеэкономических связей с черным континентом.
«Связи с Африкой наращиваются, там открываются представительства российских компаний, поэтому в статистике мы и видим выезжающих в экзотические страны тюменцев. Въезд африканцев происходит по той же причине — укрепление экономических связей. Теперь правительство рассматривает трудовые ресурсы, в том числе, из Африки. Плюс, в Тюмени учится множество иностранных студентов — из Южной Америки, Китая и как раз африканских стран», — заключает эксперт.
По итогу, как мы видим, внутрирегиональная миграция сюрпризов год от года не показывает, тогда как зарубежная точно отражает все экономические и политические процессы в стране и регионе: от начала СВО до укрепления дружбы с новыми иностранными странами-партнерами.