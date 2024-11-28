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Posted 28 ноября, 05:55

Published 28 ноября, 05:55

Modified 28 ноября, 05:57

Updated 28 ноября, 05:57

Африка — новый Таджикистан: зачем тюменцам Зимбабве, а Гане — тюменцы

Африка — новый Таджикистан: зачем тюменцам Зимбабве, а Гане — тюменцы

28 ноября 2024, 05:55
Фото: Изображение Midjourney.
Миграционные процессы, как внутрироссийские, так и внешние — безусловный маркер экономического и политического состояния в стране. «Наш город» пересчитал всех перелетных тюменцев: итоги исследования — в нашем материале.

Побеситься на пенсии

Поток выезжающих из Тюменской области в другие регионы в последние три года оказался стабильным: 12-13 тысяч человек. Больше всего людей выезжает в ХМАО (эта цифра так же стабильна от 4,5 до 4,9 тыс. человек ежемесячно) и ЯНАО (поток с 2021 года снизился приблизительно на 500 человек). Впрочем, фактически автономные округа — часть Тюменской области и не входят в итоговое значение Росстата по межрегиональной миграции.

Лидером по-настоящему региональных переездов все три года является Свердловская область. Отток стабилен — под 2 тысячи человек, на втором месте прочно утвердилась Курганская область (в среднем 1,5 тысячи человек ежегодно). А вот остальные места в топе направлений для переезда стабильны, но год к году меняют свои позиции. Так, в 2021 году уверенное третье место занимала республика Башкортостан, а в 2022 и 2023 уступила место Москве. Также популярными у тюменцев являются Краснодарский край, Омская область, Санкт-Петербург и Челябинская область.

Фото: Росстат

В Тюмень, в Тюмень

Поток въезжающих в область за последние три года тоже более или менее стабилен, но с тенденцией на уменьшение. Так, в 2021 году в регион въехали 15 тысяч жителей из других субъектов РФ, а в 2023-м — 13 тысяч. Как ни странно, регионы-доноры «новых тюменцев» аналогичны тем, куда тюменцы с корнями уезжают.

Так, в лидерах вновь автономные округа в составе области: ХМАО и ЯНАО. И едет с Северов больше народа, чем уезжает за длинным рублем. Как отмечали наши коллеги из Muksun.fm в аналогичном тексте, рубль этот постепенно, но устойчиво коротится. Но по их же сведениям, Тюменская область является излюбленным местом для отдыха северян на пенсии.

Правда, и тут есть тенденция на сокращение потоков: с 7,3 до 5,78 тыс. человек из ХМАО и с 4,9 до 3,6 тысяч человек из ЯНАО.

Лидерские позиции по внутрироссийскому миграционному донорству занимают снова Свердловская и Курганские области, которые дают постоянный прирост. И вновь в топе: Москва, Башкортостан, Омская и Челябинская области, Краснодарский край, Санкт-Петербург.

Получается, ездят туда-сюда россияне, поддерживая закон сообщающихся сосудов: кто на заработки, кто на пенсию.

«В основном, это перемещения, связанные с трудом и выбором комфортного региона для пенсии. С Севера в Тюменскую область многие перебираются на пенсию, потому что тут климат более комфортный. Если говорить про выезд из Тюмени, то это часто связано с карьерой», — считает экономист Иван Вилков.

Например, отметил эксперт, в плане переезда многим интересен Екатеринбург с карьерной точки зрения, но из малых населенных пунктов Свердловской области наоборот перебираются в Тюмень.

Фото: Росстат

Манящая заграница

Стабильности в заграничных перемещениях в Тюменской области уже нет. Так, в 2021 году за пределы региона и страны уехали всего чуть больше 2 тысяч человек, тогда как в 2022 м — более чем в три раза больше — 7,6 тысяч человек. В 2023-м тюменцы подуспокоились, но не до конца и выехали за границу в количестве почти 5 тысяч человек.

Регион-лидер — Казахстан. В 2022-м году стремление попасть к заграничному ближайшему соседу выросло сразу в три раза — до почти 2,4 тысяч человек. И тут можно обойтись без экспертного заключения: для Тюменской матрешки в целом эта азиатская страна стала своеобразным Верхним Ларсом, куда устремились и тюменцы, в том числе, в попытках избежать мобилизации на СВО.

Прилично выросло в 2022 году и количество выезжающих на Украину: очевидно, уезжали те, кто был не согласен с началом конфликта и решил вернуться на родину.

Четырехкратный и более рост в 2022 году показали и другие страны СНГ: Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Армения. Тут теряемся: то ли мигранты-строители решили вернуться, то ли свой вклад внесли и спасающиеся от мобилизации — не Казахстаном единым.

В том же переломном 2022 году выросло и количество выезжающих в более экзотические страны — от Афганистана до Зимбабве. Да, и набор стран значительно расширился. В 2023 году напор поутих, но все еще сохраняется. Гана и Конго продолжают манить тюменцев.

Фото: Росстат

Иностранное присутствие

Как ни странно, за счет традиционных стран-доноров мигрантов (в бытовом понимании этого слова) поток въезжающих из зарубежных стран все же больше, чем выезжающих, и стабилен: 7-8 тысяч человек.

Основной вклад вносят Таджикистан, Казахстан, Армения, Кыргызстан, Азербайджан и Украина (да, даже в 2022-м году). И здесь «дельта» между въезжающими и уезжающими в пользу первых.

Тюмень продолжает быть привлекательной для мигрантов из Средней Азии, несмотря на экономические пертурбации в стане, считает экономист Иван Вилков.

«В Тюмени много рабочих мест — это один из самых активно строящихся городов в России. Может быть, доходы сейчас упали, но они все равно больше, чем на родине у мигрантов. Куда-то еще ехать им сложнее, как минимум, из-за языкового барьера», — отметил эксперт.

Лидерские позиции Казахстана же связаны с Тюменской областью, скорее, географией. А также комфортной инфраструктурой областной столицы.

«Много казахов приезжает из северных областей страны. Города-миллионники в стране являются центрами притяжения для многих, а для северных казахов такой точкой стала именно Тюмень. Многие отмечают, что перебираются сюда из-за комфортной инфраструктуры. Плюс, северные казахи ближе к русской культуре, и им тут комфортно», — подчеркнул Иван Вилков.

Въезжают в единичных случаях в Тюменскую область представители развитых стран, например, из США и Канады и тут, скорее всего, речь идет о специалистах в нефтяной сфере, как и в случае с ХМАО.

Для въезда и 2022 год стал наиболее активным и среди «оригинальных» стран. Объемы в людях, конечно, небольшие, но судя по перечню, в Тюмень успела въехать чуть ли не вся Африка. По количеству, конечно, эти страны пока традиционный Казахстан не «подвинули», однако тенденция, как говорится налицо.

Фото: Росстат

Так, по мнению Ивана Вилкова, африканская миграция как «из», так и «в» Тюменскую область связана с укреплением внешнеэкономических связей с черным континентом.

«Связи с Африкой наращиваются, там открываются представительства российских компаний, поэтому в статистике мы и видим выезжающих в экзотические страны тюменцев. Въезд африканцев происходит по той же причине — укрепление экономических связей. Теперь правительство рассматривает трудовые ресурсы, в том числе, из Африки. Плюс, в Тюмени учится множество иностранных студентов — из Южной Америки, Китая и как раз африканских стран», — заключает эксперт.

По итогу, как мы видим, внутрирегиональная миграция сюрпризов год от года не показывает, тогда как зарубежная точно отражает все экономические и политические процессы в стране и регионе: от начала СВО до укрепления дружбы с новыми иностранными странами-партнерами.

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