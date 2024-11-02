Чистки продолжаются. Кого на работу руководителями берет новый глава тюменского УМВД?

Posted 2 ноября, 10:40
Published 2 ноября, 10:40
Modified 2 ноября, 10:46
Updated 2 ноября, 10:46
Как сообщает телеграм — канал «Погоны и Галстуки», сейчас Смирнов присматривается к сотрудникам из местных органов. Так, на должность главы отдела по борьбе с экономическими преступлениями назначен Сергей Лыхин. Он руг Ивана Рыжука, которого недавно утвердили в должности начальника управления по борьбе с коррупцией.
Это уже не первое решение Смирнова в чине руководителя. Он решил сразу после приезда с Чукотки ориентироваться на местных силовиков. Возможно, под замену пойдет еще несколько силовиков.