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Posted 2 ноября, 10:40

Published 2 ноября, 10:40

Modified 2 ноября, 10:46

Updated 2 ноября, 10:46

Стало известно, кто станет новыми руководителями в тюменском УМВД?

Чистки продолжаются. Кого на работу руководителями берет новый глава тюменского УМВД?

2 ноября 2024, 10:40
Фото: 1MI.

Стало известно, кто станет новыми руководителями в тюменском УМВД?

Сюжет
Полиция
С приходом нового главы УМВД в Тюмени начались и кадровые перестановки. Александр Смирнов решил изменить руководящий состав, и начал брать сослуживцев.

Как сообщает телеграм — канал «Погоны и Галстуки», сейчас Смирнов присматривается к сотрудникам из местных органов. Так, на должность главы отдела по борьбе с экономическими преступлениями назначен Сергей Лыхин. Он руг Ивана Рыжука, которого недавно утвердили в должности начальника управления по борьбе с коррупцией.

Это уже не первое решение Смирнова в чине руководителя. Он решил сразу после приезда с Чукотки ориентироваться на местных силовиков. Возможно, под замену пойдет еще несколько силовиков.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени два работодателя пойдут под суд за невыплату зарплат.

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