Чистки продолжаются. Кого на работу руководителями берет новый глава тюменского УМВД?

Как сообщает телеграм — канал «Погоны и Галстуки», сейчас Смирнов присматривается к сотрудникам из местных органов. Так, на должность главы отдела по борьбе с экономическими преступлениями назначен Сергей Лыхин. Он руг Ивана Рыжука, которого недавно утвердили в должности начальника управления по борьбе с коррупцией.