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Posted 29 октября, 11:32

Published 29 октября, 11:32

Modified 29 октября, 11:44

Updated 29 октября, 11:44

В Тюмени резко подорожали мандарины

Обогнали экзотику. В Тюмени резко подорожали мандарины

29 октября 2024, 11:32
Фото: 1MI.

В Тюмени резко подорожали мандарины

В Тюменских магазинах и супермаркетах резко подорожали мандарины. За килограмм приходится отдавать почти 500 рублей. Это обгоняет цены на то же манго или ананас, которые считаются экзотикой.

Сообщается, что такие цены на цитрусы из-за еще не наступившей сезонности. Снизиться цены должны ближе к началу зимы, тогда же должны появиться и общепринятые сорта мандаринов.

Добавлю, что к Новому году также должны подорожать еще несколько традиционных для праздничного стола продуктов. В частности, колбаса, зеленый горошек и рыба для сельди под шубой. О том, насколько сильно поднимется цена — станет известно позже.

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Ранее сообщалось о том, что стоимость молока в Тюменской области бьет рекорды.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Цены#Продукты
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