Обогнали экзотику. В Тюмени резко подорожали мандарины

Posted 29 октября, 11:32
Published 29 октября, 11:32
Modified 29 октября, 11:44
Updated 29 октября, 11:44
Сообщается, что такие цены на цитрусы из-за еще не наступившей сезонности. Снизиться цены должны ближе к началу зимы, тогда же должны появиться и общепринятые сорта мандаринов.
Добавлю, что к Новому году также должны подорожать еще несколько традиционных для праздничного стола продуктов. В частности, колбаса, зеленый горошек и рыба для сельди под шубой. О том, насколько сильно поднимется цена — станет известно позже.