Не плативший алименты тюменец пытался получить выплату за погибшего на СВО сына

Как оказалось, претендовал на выплаты действительно биологический отец погибшего. Против этого выступила мать бойца. Как оказалось мужчина претендовал на деньги как законный родитель, однако выяснилось, что он давно развелся с матерью солдата, а также не платил алименты, за что был приговорен к исправительным работам.