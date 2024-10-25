Не плативший алименты тюменец пытался получить выплату за погибшего на СВО сына

Posted 25 октября, 11:22
Published 25 октября, 11:22
Modified 25 октября, 11:28
Updated 25 октября, 11:28
Как оказалось, претендовал на выплаты действительно биологический отец погибшего. Против этого выступила мать бойца. Как оказалось мужчина претендовал на деньги как законный родитель, однако выяснилось, что он давно развелся с матерью солдата, а также не платил алименты, за что был приговорен к исправительным работам.
Как рассказала мать погибшего, связь отец с сыном никак не поддерживал, материально не обеспечивал, а также не навещал еще в детстве.
Вместо получения выплаты мужчину уличили в долгах по алиментам, заставив выплатить 120 тысяч дополнительных рублей.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени семья погибшего на СВО тюменца судится с его новой супругой из-за денег.