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Posted 25 октября, 11:22

Published 25 октября, 11:22

Modified 25 октября, 11:28

Updated 25 октября, 11:28

Не плативший алименты тюменец пытался получить выплату за погибшего на СВО сына

Не плативший алименты тюменец пытался получить выплату за погибшего на СВО сына

25 октября 2024, 11:22
Фото: 1MI
Сюжет
Бойцы СВО
В Нижнетавдинском районе местный житель попытался присвоить себе выплаты за погибшего на СВО сына. С этим требованием он пошел в суд, где выяснилось, что примерным родителем мужчина не был.

Как оказалось, претендовал на выплаты действительно биологический отец погибшего. Против этого выступила мать бойца. Как оказалось мужчина претендовал на деньги как законный родитель, однако выяснилось, что он давно развелся с матерью солдата, а также не платил алименты, за что был приговорен к исправительным работам.

Как рассказала мать погибшего, связь отец с сыном никак не поддерживал, материально не обеспечивал, а также не навещал еще в детстве.

Вместо получения выплаты мужчину уличили в долгах по алиментам, заставив выплатить 120 тысяч дополнительных рублей.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Выплаты#СВО#Бойцы СВО
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