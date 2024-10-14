Ишимская кондукторша довела ребенка до истерики и получила штраф

Posted 14 октября, 10:19
Published 14 октября, 10:19
Modified 14 октября, 10:30
Updated 14 октября, 10:30
Как рассказали в ведомстве, женщина накинулась на девочку, когда увидела, что на транспортной карте у нее нет денег. Она схватила ребенка за куртку и хотела выкинуть на улицу. У девочки началась истерика, не выгнали ее из-за другого пассажира, который заплатил за ребенка.
Родители обратились в прокуратуру с требованием о компенсации морального вреда. Суд и прокуроры встали на их сторону. Кондуктору назначили штраф в 25 тысяч, а также на 10 оштрафовали компанию перевозчика за ненадлежащее оказание услуг.