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Posted 14 октября, 10:19

Published 14 октября, 10:19

Modified 14 октября, 10:30

Updated 14 октября, 10:30

Ишимская кондукторша довела ребенка до истерики и получила штраф

Ишимская кондукторша довела ребенка до истерики и получила штраф

14 октября 2024, 10:19
Фото: 1MI
Тюменская прокуратура сообщила о взыскании штрафа с ишимской кондукторши. Она довела до ребенка до истерики, потому что он не смог заплатить за проезд.

Как рассказали в ведомстве, женщина накинулась на девочку, когда увидела, что на транспортной карте у нее нет денег. Она схватила ребенка за куртку и хотела выкинуть на улицу. У девочки началась истерика, не выгнали ее из-за другого пассажира, который заплатил за ребенка.

Родители обратились в прокуратуру с требованием о компенсации морального вреда. Суд и прокуроры встали на их сторону. Кондуктору назначили штраф в 25 тысяч, а также на 10 оштрафовали компанию перевозчика за ненадлежащее оказание услуг.

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Ранее сообщалось о том, что преступники из ХМАО едут в Тюмень на «заработки».

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