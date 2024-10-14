Ишимская кондукторша довела ребенка до истерики и получила штраф

Как рассказали в ведомстве, женщина накинулась на девочку, когда увидела, что на транспортной карте у нее нет денег. Она схватила ребенка за куртку и хотела выкинуть на улицу. У девочки началась истерика, не выгнали ее из-за другого пассажира, который заплатил за ребенка.