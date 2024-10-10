Тюменская прокуратура потребовала переселить из аварийного дома всех жителей

Posted 10 октября, 13:29
Published 10 октября, 13:29
Modified 10 октября, 14:51
Updated 10 октября, 14:51
Как рассказали представители прокуратуры, речь идет о доме по ул. Мамина — Сибиряка. Дом 2019 году признан аварийным, срок отселения жильцов дома установлен до начала 2030 года.
Однако прокуроры сделали вывод, что за это время может произойти несколько чрезвычайных ситуаций, которые могут повлиять на жизнь и здоровье жильцов. В связи с этим представители ведомства пошли в суд.
Центральный районный суд г. Тюмень требования прокурора удовлетворил, теперь администрация должна пересмотреть срок расселения.