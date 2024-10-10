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Posted 10 октября, 13:29

Published 10 октября, 13:29

Modified 10 октября, 14:51

Updated 10 октября, 14:51

Тюменская прокуратура потребовала расселить один аварийных домов в городе

Тюменская прокуратура потребовала переселить из аварийного дома всех жителей

10 октября 2024, 13:29
Фото: 1MI

Тюменская прокуратура потребовала расселить один аварийных домов в городе

Тюменские прокуроры обратились в суд с требованием расселить один из аварийных домов в Тюмени. Правда, расселять особо некого, живет в доме несколько семей и заявительница с тремя детьми.

Как рассказали представители прокуратуры, речь идет о доме по ул. Мамина — Сибиряка. Дом 2019 году признан аварийным, срок отселения жильцов дома установлен до начала 2030 года.

Однако прокуроры сделали вывод, что за это время может произойти несколько чрезвычайных ситуаций, которые могут повлиять на жизнь и здоровье жильцов. В связи с этим представители ведомства пошли в суд.

Центральный районный суд г. Тюмень требования прокурора удовлетворил, теперь администрация должна пересмотреть срок расселения.

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Ранее сообщалось, что дом, в котором сгорели трое детей, расселили в Тюменской области.

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