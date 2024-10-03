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Posted 3 октября, 12:05

Published 3 октября, 12:05

Modified 3 октября, 12:05

Updated 3 октября, 12:05

В Тюмени предприниматель не заплатил почти 140 миллионов налогов

Лихо уклонялся. В Тюмени предприниматель не заплатил почти 140 миллионов налогов

3 октября 2024, 12:05
Фото: 1MI

В Тюмени предприниматель не заплатил почти 140 миллионов налогов

Тюменская прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении одного из предпринимателей города. Он являлся главой одной из частных компаний, которая якобы оказывала услуги по созданию изоляционных материалов.

Согласно материалам дела, мужчина в течение нескольких лет подавал в налоговую фиктивные документы о выполнении работ и занимался черной бухгалтерией. Чтобы избежать подозрений, он нанял подставное лицо, которое было фиктивным генеральным директором компании, ничего не знавшем о всех махинациях.

Это привело к тому, что обвиняемый похитил налогов на почти 140 миллионов рублей, не выплатив их в период с 2021 по 2023 год. В качестве недоимки у подозреваемого арестовали компанию и имущество.

Уголовное дело будет рассматривать Калининский суд.

Ранее сообщалось о том, что генерального директора тюменского завода будут судить за долги по налогам.

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#Александр Смирнов#Налоги#Криминал
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