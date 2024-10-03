Лихо уклонялся. В Тюмени предприниматель не заплатил почти 140 миллионов налогов

Posted 3 октября, 12:05
Published 3 октября, 12:05
Modified 3 октября, 12:05
Updated 3 октября, 12:05
Согласно материалам дела, мужчина в течение нескольких лет подавал в налоговую фиктивные документы о выполнении работ и занимался черной бухгалтерией. Чтобы избежать подозрений, он нанял подставное лицо, которое было фиктивным генеральным директором компании, ничего не знавшем о всех махинациях.
Это привело к тому, что обвиняемый похитил налогов на почти 140 миллионов рублей, не выплатив их в период с 2021 по 2023 год. В качестве недоимки у подозреваемого арестовали компанию и имущество.
Уголовное дело будет рассматривать Калининский суд.
Ранее сообщалось о том, что генерального директора тюменского завода будут судить за долги по налогам.