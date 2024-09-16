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Posted 16 сентября, 11:26

Published 16 сентября, 11:26

Modified 16 сентября, 11:52

Updated 16 сентября, 11:52

Горе-зять из Тюмени украл у будущей мамы самое дорогое

Любил не тещу, любил шубу. Горе-зять из Тюмени украл у будущей мамы самое дорогое

16 сентября 2024, 11:26
Фото: 1MI

Горе-зять из Тюмени украл у будущей мамы самое дорогое

Горе-жених в Тюмени нашел молодую возлюбленную и решил поиметь с этого материальную выгоду. Парень начал сожительствовать с девушкой и ее матерью, а потом заприметил возможность заработать.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, жених увидел в шкафу неплохую шубу, а также старый ноутбук и решил присвоить их себе. Забрав награбленное, от своей возлюбленной он ушел, что привело ее в неописуемую истерику и шок.

После того, как ребенок был успокоен, женщина открыла в шкаф и увидела, что на месте нет шубы и ноутбука, зато есть документы вора, который он случайно забыл на месте преступления.

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Приговаривать к чему либо вора не стали, большую часть срока он отсидел в СИЗО. Но сумма ущерба внушительная, 15 тысяч за ноутбук и 190 за шубу, хотя хозяйка все-таки снизила ее стоимость из-за преклонного возраста предмета одежды.

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#Александр Смирнов#Кража#Криминал
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