Любил не тещу, любил шубу. Горе-зять из Тюмени украл у будущей мамы самое дорогое

Posted 16 сентября, 11:26
Published 16 сентября, 11:26
Modified 16 сентября, 11:52
Updated 16 сентября, 11:52
Как сообщает объединенная пресс-служба судов, жених увидел в шкафу неплохую шубу, а также старый ноутбук и решил присвоить их себе. Забрав награбленное, от своей возлюбленной он ушел, что привело ее в неописуемую истерику и шок.
После того, как ребенок был успокоен, женщина открыла в шкаф и увидела, что на месте нет шубы и ноутбука, зато есть документы вора, который он случайно забыл на месте преступления.
Приговаривать к чему либо вора не стали, большую часть срока он отсидел в СИЗО. Но сумма ущерба внушительная, 15 тысяч за ноутбук и 190 за шубу, хотя хозяйка все-таки снизила ее стоимость из-за преклонного возраста предмета одежды.
Ранее сообщалось о том, что после звонка «сотрудников ФСБ» учительница из Тюмени лишилась квартиры и денег.