Жителям поселков Тюменской области расширили сеть LTE

Так, сеть появилась в деревнях Чебурга и Тахтагул — уникальных местах, где сохранился фольклор и культурные традиции сибирских татар, свидетельствующие об освоении этих мест во времена похода Ермака. Также мобильная связь появилась в малых населенных пунктах Ярковского, Вагайского, Нижнетавдинского, Тобольского районов вдоль рек и озер, в районе которых любят рыбачить тюменцы — Заречный, Епанчина, Паченка и других.