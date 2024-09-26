Жителям поселков Тюменской области расширили сеть LTE

Posted 26 сентября, 08:43
Published 26 сентября, 08:43
Modified 26 сентября, 08:45
Updated 26 сентября, 08:45
Телеком-инфраструктуру обновили на территории поселков и деревень в 16 районах области — от Тюменского района на западе до Викуловского на востоке, от Тобольского района на севере до Сладковского на юге.
Так, сеть появилась в деревнях Чебурга и Тахтагул — уникальных местах, где сохранился фольклор и культурные традиции сибирских татар, свидетельствующие об освоении этих мест во времена похода Ермака. Также мобильная связь появилась в малых населенных пунктах Ярковского, Вагайского, Нижнетавдинского, Тобольского районов вдоль рек и озер, в районе которых любят рыбачить тюменцы — Заречный, Епанчина, Паченка и других.
«Одно из социально-значимых направлений нашей работы — улучшение качества связи в малых населенных пунктах Тюменской области, поскольку связь — это прежде всего безопасность и оперативное решение важных житейских вопросов. В дальнейшем, благодаря программе по устранению цифрового неравенства, мы продолжим обеспечивать жителей сел и деревень услугами связи», — прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
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