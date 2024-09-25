Глава Тюмени высоко оценил качество реконструкции Метелевских водоочистных сооружений

Posted 25 сентября, 09:45
Published 25 сентября, 09:45
Modified 25 сентября, 09:47
Updated 25 сентября, 09:47
На объекте уже автоматизировали подачу реагентов и работу системы водоподготовки, реконструировали первую очередь смесителей и отстойников. На сегодняшний день строители завершают возведение резервуара чистой воды объемом 8000 кубических метров.
Очень правильно и своевременно было подписано концессионное соглашение предусматривающее модернизацию объектов водоканала. Реконструкция ведется на высоком профессиональном уровне с применением современных технологий. До конца года планируется выполнить 60 процентов от общего объема модернизации. Это позволит улучшить качество питьевой воды и повысить надежность системы водоснабжения, — прокомментировал итоги рабочей встречи глава города Тюмень Максим Афанасьев.
Модернизация сооружений ведется без остановки производственного процесса. Ежедневно Метелевский водозабор подает абонентам порядка 100 тысяч кубометров чистой воды, обеспечивая половину водопотребления тюменской агломерации. В этом году были запущены смесители и отстойники, введена установка деманганации, а сейчас завершается монтаж автоматизированной системы углевания. Также строители демонтируют смесители и отстойники второй очереди, чтобы уже предстоящей зимой приступить к возведению новых бетонных конструкций.
Наша задача обеспечить качественное и надежное водоснабжение Тюменской агломерации. Для достижения поставленной цели мы применяем наилучшие доступные технологии и современное оборудование. В результате нам удалось существенно повысить качество водоснабжения по таким показателям как: железо, перманганатная окисляемость, мутность, марганец и другим, — рассказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
Все работы ведутся в соответствии с графиком концессионного соглашения. С 2018 года в модернизацию Метелевских водоочистных сооружений инвестировано более 2,5 млрд рублей. Завершить реконструкцию планируется в 2026 году.
Отметим, предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты предприятия подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами.
Предприятие обслуживает более 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды. Кроме того, «Росводоканал» следует международным принципам ESG. Так, с 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 миллиардов рублей.