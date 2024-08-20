nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

На термальных источниках Тюмени ускорили мобильный интернет

На термальных источниках Тюмени ускорили мобильный интернет

20 августа 2024, 09:21
Фото: 1MI
На трех термальных источниках Тюмени прошла модернизация сети мобильной связи. В результате перевода частот 3G на современный стандарт LTE скорость мобильного интернета у отдыхающих в среднем выросла на треть.

Улучшение качества связи проведено на территории самого популярного в Тюмени термального курорта «ЛетоЛето», горячего источника «Волна» и базы отдыха «Верхний бор». Зона покрытия охватывает всю инфраструктуру локаций — от номерного фонда и лаунж-зон до ресторанов.

Например, на территории курорта «ЛетоЛето» выросли скорости мобильного интернета МТС в аквапарке, SPA-комплексе, конференц-залах, отеле и прилегающей территории, где проводят время отдыхающие. При этом связь остается стабильной даже в период наплыва посетителей в выходные и праздничные дни.

Ежегодно мы фиксируем рост туристов на термокурортах Тюмени. Помимо тюменцев на источники приезжают отдыхать семьи из Екатеринбурга, Югры, Курганской, Омской областей, в среднем на 2-3 дня, — рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Отметим, тюменские термальные источники — одни из самых популярных мест отдыха не только самих горожан, но и туристов из других регионов России. На территории Тюмени и области располагаются свыше 20 комплексов с геотермальной водой от +36 до +45 градусов. Каждый из них обладает богатым минеральным составом и благоприятно воздействующим на организм отдыхающих.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#МТС#Инфраструктура#База отдыха#Связь#SPA#Аквапарк#Термальные источники
Подпишитесь
Права для богатых? Обучение в тюменских автошколах подорожает на 20-50%
Сегодня, 06:10
Не надо так! Пластический хирург рассказал о неудачных операциях тюменских звезд
Вчера, 07:46
Тюменские таксисты в сентябре могут остаться без работы
Сегодня, 04:37
Дышите — не дышите. Чем опасно ухудшение качества воздуха в Тюмени?
Вчера, 06:10
Редчайший гриб-хищник Гиднеллум Пека нашли тюменские грибники
Сегодня, 05:49
Зачем ваши дети нужны? Глава «Ахмата» ответил родителям пропавших в Курске срочников
Сегодня, 06:46