На термальных источниках Тюмени ускорили мобильный интернет

Отметим, тюменские термальные источники — одни из самых популярных мест отдыха не только самих горожан, но и туристов из других регионов России. На территории Тюмени и области располагаются свыше 20 комплексов с геотермальной водой от +36 до +45 градусов. Каждый из них обладает богатым минеральным составом и благоприятно воздействующим на организм отдыхающих.