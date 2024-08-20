На термальных источниках Тюмени ускорили мобильный интернет

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Улучшение качества связи проведено на территории самого популярного в Тюмени термального курорта «ЛетоЛето», горячего источника «Волна» и базы отдыха «Верхний бор». Зона покрытия охватывает всю инфраструктуру локаций — от номерного фонда и лаунж-зон до ресторанов.
Например, на территории курорта «ЛетоЛето» выросли скорости мобильного интернета МТС в аквапарке, SPA-комплексе, конференц-залах, отеле и прилегающей территории, где проводят время отдыхающие. При этом связь остается стабильной даже в период наплыва посетителей в выходные и праздничные дни.
Ежегодно мы фиксируем рост туристов на термокурортах Тюмени. Помимо тюменцев на источники приезжают отдыхать семьи из Екатеринбурга, Югры, Курганской, Омской областей, в среднем на 2-3 дня, — рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
Отметим, тюменские термальные источники — одни из самых популярных мест отдыха не только самих горожан, но и туристов из других регионов России. На территории Тюмени и области располагаются свыше 20 комплексов с геотермальной водой от +36 до +45 градусов. Каждый из них обладает богатым минеральным составом и благоприятно воздействующим на организм отдыхающих.