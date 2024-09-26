На концерты SHAMAN в Тюмени уже раскупили все дешевые билеты

Posted 26 сентября, 09:12
Published 26 сентября, 09:12
Modified 26 сентября, 09:19
Updated 26 сентября, 09:19
Как можно увидеть на сайте по продаже билетов, на балконе уже нет свободных мест — там один билет стоил примерно 3 тысячи рублей. Остались только дорогие места в зале с общей суммой за один пропуск в 10-16 тысяч.
Напомним, что ранее в другом регионе концерт Шамана был отменен из-за недовольства местных жителей и технических причин. Не будет выступать певец в Нижнем Тагиле, Ставрополе и Магнитогорске. В один из регионов выделенные деньги на концерт, а это 15 миллионов рублей, артист вернул в бюджет.
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