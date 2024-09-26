nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 09:12

Published 26 сентября, 09:12

Modified 26 сентября, 09:19

Updated 26 сентября, 09:19

На концерты SHAMAN в Тюмени уже раскупили все дешевые билеты

На концерты SHAMAN в Тюмени уже раскупили все дешевые билеты

26 сентября 2024, 09:12
Фото: 1MI
Сюжет
Концерт
В эту субботу и до понедельника свои концерты в Тюмени даст популярный певец Шаман. На это с охотой желают посмотреть тюменцы — жители города уже раскупили все самые дешевые билеты на мероприятия.

Как можно увидеть на сайте по продаже билетов, на балконе уже нет свободных мест — там один билет стоил примерно 3 тысячи рублей. Остались только дорогие места в зале с общей суммой за один пропуск в 10-16 тысяч.

Напомним, что ранее в другом регионе концерт Шамана был отменен из-за недовольства местных жителей и технических причин. Не будет выступать певец в Нижнем Тагиле, Ставрополе и Магнитогорске. В один из регионов выделенные деньги на концерт, а это 15 миллионов рублей, артист вернул в бюджет.

Загадочное исчезновение после концерта: в Тюмени попал 48-летний мужчина
Узнать подробнее

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени участник Евровидения даст сразу два концерта.

Читайте также:
Тысячи тюменцев пришли на концерт ВалерииЛариса Долина выступит с концертом в ТюмениУпустили шанс. В Тюмени на концерт известного артиста уже раскупили все билеты
#Александр Смирнов#Концерты#Концерт
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика