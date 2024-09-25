Загадочное исчезновение после концерта: в Тюмени попал 48-летний мужчина

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области более двух недель продолжаются поиски пропавшей в лесу 82-летней Нины Кугаевской, матери известного тренера по биатлону Максима Кугаевского. Согласно имеющейся информации, Нина Александровна 10 сентября отправилась в лес собирать грузди. Вечером того же дня она связалась с внучкой и сообщила, что заблудилась в лесу неподалёку от СТ «Росинка». Вокруг неё было болото. И из-за боли в ноге она не могла передвигаться самостоятельно.