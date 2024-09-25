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Posted 25 сентября, 06:11

Published 25 сентября, 06:11

Modified 25 сентября, 06:13

Updated 25 сентября, 06:13

В Тюмени после концерта пропал 48-летний мужчина

Загадочное исчезновение после концерта: в Тюмени попал 48-летний мужчина

25 сентября 2024, 06:11
Фото: 1MI

В Тюмени после концерта пропал 48-летний мужчина

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Павла Зыка последний раз видели 24 сентября около девяти часов вечера — мужчина находился на концерте Евангелическо-Реформатской церкви Святой Троицы, после чего ушел в неизвестном направлении.

В ориентировке, опубликованной волонтерами поискового отряда «ЛизаАлерт» указано, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Был одет пиджак темно-синего цвета, водолазку синего цвета и джинсы синего цвета. Рост 1,8 метра, телосложение худощавое, глаза серые, волосы темно-русые.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Павла Зыка, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700 54 52 или 112.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области более двух недель продолжаются поиски пропавшей в лесу 82-летней Нины Кугаевской, матери известного тренера по биатлону Максима Кугаевского. Согласно имеющейся информации, Нина Александровна 10 сентября отправилась в лес собирать грузди. Вечером того же дня она связалась с внучкой и сообщила, что заблудилась в лесу неподалёку от СТ «Росинка». Вокруг неё было болото. И из-за боли в ноге она не могла передвигаться самостоятельно.

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Утром 11 сентября 2024 года телефон Нины Александровны отключился, и больше связаться с ней не было возможности. Поисками Нины Александровны занимаются её родственники и службы МВД, ТОСЭР, МЧС, кинологи, привлечена авиация. Поисковые мероприятия пока положительных результатов не принесли.

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